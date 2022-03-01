Російські війська завдали удару по військовій частині в Охтирці: загинули десятки людей

В Охтирці на Сумщині російська артилерія обстріляла з "Градів" військову частину. Загинули десятки українських військових.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

"Вчора ворожа артилерія накрила військову частину. Продовжують діставати тіла з-під завалів. Працюють ДСНС, добровольці. Загиблих багато", — повідомив він.

За попередніми оцінками, внаслідок обстрілу могли загинути до 70 українських військовослужбовців. Живицький сказав, що дані уточнюються.

Також він заявив, що ворог також зазнав значних втрат.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.