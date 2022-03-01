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Російські війська завдали удару по військовій частині в Охтирці: загинули десятки людей
В Охтирці на Сумщині російська артилерія обстріляла з "Градів" військову частину. Загинули десятки українських військових.
Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
"Вчора ворожа артилерія накрила військову частину. Продовжують діставати тіла з-під завалів. Працюють ДСНС, добровольці. Загиблих багато", — повідомив він.
За попередніми оцінками, внаслідок обстрілу могли загинути до 70 українських військовослужбовців. Живицький сказав, що дані уточнюються.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також він заявив, що ворог також зазнав значних втрат.
24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.