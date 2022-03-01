Потери оккупантов приблизились к 6 тысячам

По состоянию на утро вторника, 1 марта, ориентировочные потери российских оккупантов за время вторжения в Украину составили 5 710 человек, в том числе 200 пленных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Противник потерял также значительное количество боевой техники: 29 самолетов, 29 вертолетов, 198 танков, 846 бронированных машин, 77 артиллерийских орудий, 198 танков, 7 средств ПВО, 24 ракетных системы залпового огня, 60 цистерн с ГСМ, 3 беспилотника, 2 катера, 305 единиц автомобильной техники.

Подсчет данных усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, с утра вторника, 1 марта, войска РФ пытаются высаживать тактические десанты, оккупанты проводят перегруппировку войск и наносят ракетно-бомбовые удары с воздуха.

В Ахтырке Сумской области российская артиллерия обстреляла из "Градов" воинскую часть. Погибли десятки украинских военных.

Еще один удар ракетный удар российские войска нанесли по воинской части в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области.