Втрати окупантів наблизилися до 6 тисяч людей

Станом на ранок вівторка, 1 березня, орієнтовні втрати російських окупантів за часи вторгнення в Україну склали 5 710 осіб, у тому числі 200 полонених. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Противник втратив також значну кількість бойової техніки: 29 літаків, 29 вертольотів, 198 танків, 846 броньованих машин, 77 артилерійських гармат, 198 танків, 7 засобів ППО, 24 ракетні системи залпового вогню, 60 цистерн з ПММ, 3 безпілотники, 2 катери, 305 одиниць автомобільної техніки.

Підрахунок даних ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, з ранку вівторка, 1 березня, війська РФ намагаються висаджувати тактичні десанти, окупанти проводять перегрупування військ та завдають ракетно-бомбових ударів з повітря.

В Охтирці на Сумщині російська артилерія обстріляла з "Градів" військову частину. Загинули десятки українських військових.

Ще один удар ракетного удару російські війська завдали по військовій частині в селі Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області.