Одна из стран ЕС вынуждает часть украинцев вернуть тысячи евро соцвыплат: кого касается

В Австрии власти требуют от украинских беженцев возвращать излишне выплаченную базовую социальную помощь (Grundversorgung), если они параллельно получали пенсию из Украины и не задекларировали ее.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Kronen Zeitung.

Согласно австрийскому законодательству, украинская пенсия считается регулярным доходом, который обязательно должны учитываться при расчете социальной помощи. Если человек не сообщил об этом органам соцобеспечения, выплаты считаются ошибочно начисленными.

Только в Нижней Австрии общая сумма предварительных требований по возврату средств составляет не менее 445 000 евро. Одному из пенсионеров уже потребовали вернуть 11 569 евро.

В конце сентября Административный суд Нижней Австрии подтвердил законность таких требований, приняв, что украинские пенсии должны быть учтены в доход. В то же время ситуация отличается в зависимости от федеральной земли: например, в Вене действует не облагаемый налогом минимум для украинских пенсий, который частично защищает небольшие выплаты.

Представители ультраправой "Австрийской партии свободы" (FPÖ) выступают за жесткое взыскание средств.

"Это деньги налогоплательщиков. Мы вернем каждое евро – никаких исключений не будет", – заявил государственный секретарь партии Александер Мурласитс.

В то же время правозащитные организации отмечают, что средняя украинская пенсия очень низкая, а требования возвращать тысячи евро создают критическую долговую нагрузку для пожилых людей.

Социальные службы призвали украинских беженцев в Австрии самостоятельно и своевременно декларировать любые поступления из-за границы. В случае получения требований о возврате средств, рекомендуется оперативно обращаться за юридической помощью для оформления реструктуризации или освобождения от выплат из-за угрозы бедности.

Напомним, что правительство Литвы приняло решение направить 12,3 млн евро на покрытие расходов, связанных с приемом и социальной поддержкой украинцев, вынужденно выехавших в страну из-за полномасштабного вторжения РФ.