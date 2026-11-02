Между зарплатой и достатком: что не так с трудоустройством украинцев в Европе

В девяти странах Центральной и Восточной Европы украинские беженцы всё чаще находят работу. Казалось бы, вместе с трудоустройством должен расти и достаток их семей. Однако международное исследование выявило разительный контраст: серьёзные материальные и социальные ограничения среди опрошенных украинских семей встречаются примерно в 2,4 раза чаще, чем среди местного населения. Dilo проанализировало выводы УВКБ ООН и Международной организации труда, чтобы выяснить, почему рост занятости не обеспечивает украинцам сопоставимого с местными жителями уровня жизни.

Исследование охватило Болгарию, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Молдову, Польшу, Румынию и Словакию. В 2025 году международные организации опросили в этих странах 4260 домохозяйств. Масштаб группы можно оценить по данным Eurostat: в конце августа 2026 года в восьми странах ЕС из этого перечня проживали около 1,55 млн получателей временной защиты. Это примерно 35% от их общего количества в Евросоюзе, которое составляло 4,43 млн. В исследование не вошли, в частности, Германия и Чехия, поэтому его выводы касаются определённой группы стран, а не всей Европы.

О постепенной интеграции украинцев свидетельствуют результаты нескольких волн опроса. В опубликованном 26 октября отчёте УВКБ ООН приведена динамика занятости за 2023–2025 годы. Доля работающих беженцев в возрасте 15–64 лет последовательно росла, однако количество найденных рабочих мест не показывает, насколько хорошо они оплачиваются и что это меняет для семейного бюджета.

Динамика занятости, 2023–2025 годы

Почему трудовой опыт украинцев в Европе стоит дешевле

Причину разрыва стоит искать прежде всего в качестве рабочих мест. Для статистики одинаково занятыми будут и человек, который работает по специальности, и специалист, который после переезда согласился на значительно более простую должность. Однако их возможности зарабатывать по-прежнему существенно различаются. По данным УВКБ ООН, многие украинские беженцы работают в других отраслях, чем до войны, и в среднем получают за час меньше, чем местные работники. Соответственно, рост занятости в таком случае сопровождается значительно более скромным ростом доходов.

Эту проблему подробнее исследовала Международная организация труда. По результатам её отдельного анализа, высшее образование давало украинским беженцам преимущество в оплате труда на уровне 16%, тогда как местным работникам — 78%. Разница действительно колоссальная: для украинцев отдача от диплома оказалась почти впятеро меньше. Это показывает, насколько по-разному рынок труда может оценивать одинаковый уровень образования. Дополнительным препятствием остаётся недостаточное знание местного языка, из-за которого украинцам сложнее найти работу по специальности.

К более низкой оплате труда добавляется ещё один фактор — расходы на жильё. По данным УВКБ ООН, в 2025 году 92% опрошенных домохозяйств украинских беженцев полностью или частично оплачивали аренду. В таких условиях даже стабильная работа не гарантирует финансовой устойчивости: решающим становится то, сколько средств остаётся у семьи после обязательных платежей.

Материальные ограничения: сравнение за 2025 год

Насколько украинским семьям хватает денег на повседневные нужды, УВКБ ООН оценило по методике Eurostat. Она учитывает 13 потребностей, в том числе отопление жилья, полноценное питание, оплату счетов и непредвиденные расходы. Если из-за нехватки средств недоступны как минимум семь из них, это означает серьёзные материальные и социальные ограничения. Среди опрошенных домохозяйств украинских беженцев этот показатель составил 19%, а среди местного населения — 8%. Для наглядности: если пересчитать эти доли на условные 100, получим 19 случаев против 8. Именно отсюда разница примерно в 2,4 раза. Причём ситуация существенно различается в зависимости от страны: в Эстонии с такими ограничениями сталкивались 9% опрошенных домохозяйств беженцев, а в Румынии — 35%, то есть почти вчетверо больше.

Украинцы постепенно закрепляются на европейских рынках труда, однако экономические результаты этой интеграции пока значительно скромнее статистики занятости. Разница между странами показывает, что на положение семей влияют их квалификация и готовность работать, а также условия местного рынка труда и стоимость жизни. Поэтому главный вызов для украинцев в Европе постепенно смещается от поиска работы к возможности зарабатывать достаточно для самостоятельного обеспечения семьи. Именно по этому показателю и будет определяться реальный экономический результат их интеграции в будущем.