Минус 13,7 тысячи в Польше, Германия в плюсе: главная ловушка статистики об украинцах

В Польше за август количество получателей временной защиты сократилось на 13 665 человек. Одновременно в Германии показатель вырос на 4 330, а в целом по ЕС — всего на 3 290. Для Украины эти цифры ставят важный экономический вопрос: стоит ли ожидать возвращения людей, которые могут заполнить вакансии и оживить потребительский спрос? Dilo сопоставило свежие данные Евростата и подсчитало, как изменения на десятки тысяч человек почти растворились в общем итоге.

На 31 августа 2026 года временную защиту в ЕС имели 4,43 млн человек, выехавших из Украины. Более 98,5% из них были украинскими гражданами, свидетельствуют данные Евростата, опубликованные 12 октября. Прирост на 3 290 человек показывает, как изменилось общее количество получателей защиты по сравнению с концом июля. Однако этот небольшой плюс скрывает существенные различия между странами.

Сокращение зафиксировали в трёх государствах: в Польше на 13 665 человек, в Финляндии на 6 260 и во Франции на 2 125. В остальных 24 странах показатель вырос. Самый большой прирост отмечен в Германии, Румынии и Чехии: соответственно 4 330, 3 440 и 3 135 человек, по данным Евростата.

Временная защита в ЕС: три наибольших прироста и все сокращения количества получателей за август 2026 года. Графика Dilo по данным Евростата.

По расчётам Dilo, совокупный прирост в этих 24 странах составил 25 340 человек. Сокращение в Польше, Финляндии и Франции на 22 050 человек компенсировало около 87% этого роста. В результате общий показатель ЕС почти не изменился, хотя национальные показатели изменились на тысячи человек.

Что эти цифры означают для найма и продаж в Украине

В августе страны ЕС приняли 42 355 новых решений о предоставлении временной защиты, хотя общее количество получателей выросло на 3 290. Это разные показатели: решения считают в течение месяца, а количество получателей фиксируют на его конец с учётом постановки людей на учёт и снятия с него.

Показательна ситуация в Польше. Там количество получателей сократилось, но новых решений о предоставлении защиты приняли на 1 745 больше, чем в июле, свидетельствуют данные Евростата. Таким образом, сокращение общего показателя происходило одновременно с ростом количества новых решений.

На итог влияет и порядок ведения реестров. Страны по-разному снимают людей с учёта, а нерегулярное обновление может вызвать резкое месячное сокращение, объясняет Евростат в методологических примечаниях. Поэтому польский минус не позволяет определить количество возвращений в Украину. Одновременный прирост в Германии также не доказывает, что именно туда переехали люди из Польши.

Либанова предполагает возвращение около трети беженцев

Директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Национальной академии наук Элла Либанова считает, что чем дольше длится война, тем меньше украинцев вернутся на родину после её завершения. По её словам, сейчас 70% женщин за рубежом трудоустроены, что указывает на то, что они не планируют возвращаться в Украину. Либанова предполагает, что после прекращения действия военного положения в Украину вернётся лишь треть беженцев. Она также отметила, что после завершения войны может начаться новая волна миграции. Речь идёт о мужчинах, которые, вероятно, уедут за границу, чтобы воссоединиться со своими семьями.

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Для прогнозирования найма нужно знать, сколько людей вернулись, где поселились и ищут ли работу. Для оценки потребительского спроса важна и их покупательная способность. Августовские изменения количества получателей защиты этих ответов не дают, поэтому автоматически учитывать польское сокращение в прогнозах найма и продаж в Украине оснований нет.

Польша насчитала меньше получателей защиты. Украинскому бизнесу нужен ответ на другой вопрос: стало ли дома больше работников и покупателей.