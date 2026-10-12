Мінус 13,7 тисячі у Польщі, Німеччина в плюсі: головна пастка статистики про українців

У Польщі за серпень кількість отримувачів тимчасового захисту скоротилася на 13 665 осіб. Водночас у Німеччині показник зріс на 4 330, а загалом у ЄС додав усього 3 290. Для України ці цифри порушують важливе економічне питання: чи варто очікувати повернення людей, які можуть заповнити вакансії та пожвавити споживчий попит? Dilo зіставило свіжі дані Євростату й порахувало, як зміни на десятки тисяч осіб майже розчинилися в загальному підсумку.

На 31 серпня 2026 року тимчасовий захист у ЄС мали 4,43 млн людей, які виїхали з України. Понад 98,5% із них були українськими громадянами, свідчать дані Євростату, оприлюднені 12 жовтня. Приріст на 3 290 осіб показує, як змінилася загальна кількість отримувачів захисту порівняно з кінцем липня. Однак цей невеликий плюс приховує суттєві відмінності між країнами.

Скорочення зафіксували у трьох державах: Польщі на 13 665 осіб, Фінляндії на 6 260 та Франції на 2 125. В інших 24 країнах показник зріс. Найбільше додали Німеччина, Румунія та Чехія: відповідно 4 330, 3 440 і 3 135 осіб, за даними Євростату.

Тимчасовий захист у ЄС: три найбільші прирости та всі скорочення кількості отримувачів за серпень 2026 року. Графіка Dilo за даними Євростату.

За розрахунком Dilo, сукупний приріст у цих 24 країнах становив 25 340 осіб. Скорочення у Польщі, Фінляндії та Франції на 22 050 врівноважило близько 87% цього зростання. У результаті загальний показник ЄС майже залишився на місці, хоча національні показники змінилися на тисячі осіб.

Що ці цифри означають для найму й продажів в Україні

У серпні країни ЄС ухвалили 42 355 нових рішень про надання тимчасового захисту, хоча загальна кількість отримувачів зросла на 3 290. Це різні показники: рішення рахують протягом місяця, а кількість отримувачів фіксують на його кінець з урахуванням додавання та вилучення людей з обліку.

Показова ситуація у Польщі. Там кількість отримувачів скоротилася, але нових рішень про надання захисту ухвалили на 1 745 більше, ніж у липні, свідчать дані Євростату. Отже, скорочення загального показника відбувалося одночасно зі зростанням кількості нових рішень.

На підсумок впливає і порядок ведення реєстрів. Країни по-різному вилучають людей з обліку, а нерегулярне оновлення може спричинити різке місячне скорочення, пояснює Євростат у методологічних примітках. Тому польський мінус не встановлює кількості повернень в Україну. Одночасний приріст у Німеччині також не доводить, що саме туди переїхали люди з Польщі.

Повернеться 30% біженців

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Національної академії наук Елла Лібанова вважає, що чим довше триває війна, тим менше українців повернуться на Батьківщину після її завершення. За її словами, наразі 70% жінок за кордоном працевлаштовані, що вказує на те, що вони не планують повертатися до України. Лібанова припускає, що після припинення дії воєнного стану до України повернеться лише третина біженців. Вона також зауважила, що після завершення війни може розпочатися нова хвиля міграції. Йдеться про чоловіків, які, ймовірно, виїдуть за кордон, щоб возз’єднатися зі своїми родинами.

Для прогнозу найму потрібно знати, скільки людей повернулися, де оселилися та чи шукають роботу. Для оцінки споживчого попиту важлива і їхня купівельна спроможність. Серпневі зміни кількості отримувачів захисту цих відповідей не дають, тому автоматично закладати польське скорочення у прогнози українських вакансій і продажів немає підстав.

Польща порахувала менше отримувачів захисту. Українському бізнесу потрібна відповідь на інше питання: чи побільшало вдома працівників і покупців.