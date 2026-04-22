Чисельність населення на неокупованій території України зменшилася на мільйон за рік – Лібанова

Станом на зараз на підконтрольній українському уряду території проживає приблизно 29 млн людей. Це дані з точністю до півмільйона.

Як пише Delo.ua, про це повідомила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Національної академії наук Елла Лібанова, передає у "Лівий берег".

За її словами, за рік кількість населення на підконтрольній українському уряду території зменшилася приблизно на мільйон. Більша частина цих людей померла, ще частина – виїхала за кордон.

Лібанова також зауважила, що рішення щодо дозволу виїжджати за межі України чоловікам віком до 24 років викликає занепокоєння, однак наразі суттєвого зростання виїзду цієї категорії населення не спостерігається.

Скільки біженців повернуться

Експертка підкреслила, що чим довше триває війна, тим менше українців повернуться на Батьківщину після її завершення. За словами директорки Інституту демографії, наразі 70% жінок за кордоном працевлаштовані, що вказує на те, що вони не планують повертатися до України.

Лібанова припускає, що після припинення дії воєнного стану до України повернеться лише третина біженців. Вона також зауважила, що після завершення війни може розпочатися нова хвиля міграції. Йдеться про чоловіків, які, ймовірно, виїдуть за кордон, щоб возз’єднатися зі своїми родинами.

Лібанова нагадала, що станом на 28 лютого 2026 року в країнах Європейського Союзу, Норвегії та Швейцарії проживає приблизно 4,4 млн українців. Ще близько 700 тис. перебувають в інших країнах. Найбільше українців у Німеччині – близько 1 млн, трохи менше – у Польщі, а у Чехії українська діаспора становить 3% від усього населення країни.

Нагадаємо, в інтерв’ю Delo.ua директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова розповіла, що фінансові стимули можуть стати ключем до залучення старших працівників на ринок праці. Навіть часткова компенсація зарплати на рівні 25–30% здатна зменшити бар’єр для бізнесу і зробити працівників віком 55+ привабливішими для роботодавців.

Демографічна криза в Україні

Народжуваність в Україні стабільно падає щонайменше останні 10 років. Показник падіння з 2015 до 2021 року коливався у межах 3-11%. Ця тенденція суттєво погіршилася від початку повномасштабної війни — у 2022 зареєстрували на 24,6% менше новонароджених, ніж у 2021-му. Однак ця цифра не враховує даних із Криму та тимчасово окупованих територій. Вже у 2023 році був зафіксований ще більший спад народжуваності — на 33%.

За весь 2024 рік в Україні народилося 176,7 тисячі осіб (падіння на 5,7% до 2023-го), а померло 495,1 тисячі (лише на 1 тисячу менше). Таким чином, природне скорочення зросло на 3,1% і склало 318,4 тисячі людей.

Також примітно, що у 2024 році відношення смертності до народжуваності досягло найгіршого показника за всю історію незалежної України - 2,8 (в першому півріччі - 2,86, в другому - 2,74).

168,7 тисячі дітей народилось в Україні у 2025 році. Водночас зафіксовано 485,2 тисячі смертей. Загалом на одного новонародженого торік припадало троє померлих. За рік смертність в Україні скоротилась на 2%, а народжуваність — на 4,5%.