Ірландія планує виплачувати українцям до €10 тисяч за повернення додому

Уряд Ірландії розробляє програму фінансового стимулювання українських біженців для їхнього добровільного повернення в Україну. За попередніми даними, розмір виплати може становити до €2 500 на одну особу або до €10 000 на родину.

Як повідомляє Delo.ua з посиланням на The Times.

Ця ініціатива є частиною стратегії зі скорочення навантаження на державний бюджет та соціальну інфраструктуру країни.

Скорочення програм розміщення та соціальний тиск

Новий підхід ірландської влади передбачає поступове згортання програми державного житла для біженців. Зміна політики може мати наступні наслідки:

Скорочення контрактів: влада планує припинити оренду об'єктів для розміщення, що може зачепити близько 16 тисяч українців.

Економія бюджету: прямі виплати за повернення розглядаються як вигідніша альтернатива довготривалому субсидуванню житла та соціальних виплат.

Добровільність: уряд наголошує, що програма розрахована на тих, хто вже прийняв рішення повернутися, і не є примусовою депортацією.

Водночас ініціатива викликала неоднозначну реакцію серед правозахисників, які вказують на триваючі ризики безпеки в Україні. Наразі параметри програми проходять етап внутрішніх консультацій в уряді.

Нагадаємо, уряд Великої Британії продовжив українським біженцям термін перебування ще на два роки. Це дозволяє громадянам України, які скористалися візовими схемами підтримки, планувати своє життя у Сполученому Королівстві на довший період.