Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,26

EUR

51,77

+0,35

Готівковий курс:

USD

43,95

43,80

EUR

51,95

51,60

Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ірландія планує виплачувати українцям до €10 тисяч за повернення додому

Євро
Ірландія планує виплачувати українцям до €10 тисяч за повернення додому / Unsplash

Уряд Ірландії розробляє програму фінансового стимулювання українських біженців для їхнього добровільного повернення в Україну. За попередніми даними, розмір виплати може становити до €2 500 на одну особу або до €10 000 на родину.

Як повідомляє Delo.ua з посиланням на The Times.

Ця ініціатива є частиною стратегії зі скорочення навантаження на державний бюджет та соціальну інфраструктуру країни.

Скорочення програм розміщення та соціальний тиск

Новий підхід ірландської влади передбачає поступове згортання програми державного житла для біженців. Зміна політики може мати наступні наслідки:

  • Скорочення контрактів: влада планує припинити оренду об'єктів для розміщення, що може зачепити близько 16 тисяч українців.
  • Економія бюджету: прямі виплати за повернення розглядаються як вигідніша альтернатива довготривалому субсидуванню житла та соціальних виплат.
  • Добровільність: уряд наголошує, що програма розрахована на тих, хто вже прийняв рішення повернутися, і не є примусовою депортацією.

Водночас ініціатива викликала неоднозначну реакцію серед правозахисників, які вказують на триваючі ризики безпеки в Україні. Наразі параметри програми проходять етап внутрішніх консультацій в уряді.

Нагадаємо, уряд Великої Британії продовжив українським біженцям термін перебування ще на два роки. Це дозволяє громадянам України, які скористалися візовими схемами підтримки, планувати своє життя у Сполученому Королівстві на довший період.

Автор:
Максим Кольц