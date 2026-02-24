Українським біженцям у Британії продовжили термін перебування ще на два роки

Уряд Великої Британії дозволив українським біженцям залишитися в країні ще на два роки. Програма поширюється на громадян України, які прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення РФ та скористалися однією з візових схем підтримки.

Як пише Delo.ua, про це повідомив Департамент з питань імміграції та паспортів

Тепер громадяни України можуть продовжити своє перебування у Великій Британії, подавши заявку за 90 днів до закінчення терміну дії дозволу — це втричі більше, ніж зараз.

"Програма продовження дозволів на перебування в Україні продовжується на два роки, надаючи українцям у Великій Британії постійний притулок від незаконної війни Росії", — йдеться в повідомленні.

Євросоюз продовжив тимчасовий захист для українців

У червні 2025 року Рада міністрів ЄС з юстиції та внутрішніх справ подовжила українцям статус тимчасового захисту.

Йшлося про продовження дії тимчасового захисту до 4 березня 2027 року, а також підтримку добровільного повернення та довгострокової інтеграції.

Як зазначили в Єврокомісії, це продовження, ймовірно, стане останнім, оскільки пропонується підготуватися до скоординованого переходу від тимчасового захисту до інших правових статусів.

У вересні 2025 року країни Європейського Союзу видали 79 205 нових рішень про надання тимчасового захисту громадянам України, які тікають від війни. Це на 49,0% більше, ніж у серпні 2025 року та найбільша щомісячна кількість нових рішень про надання прихистку українцям за 2 роки.

Нагадаємо, 24 лютого, у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії уряд Великої Британії оголосив про надання додаткової військової, гуманітарної та технічної допомоги Україні. Фінансування спрямоване на стабілізацію критичної інфраструктури, посилення кадрового потенціалу Збройних Сил України та підтримку громад.