Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,30

+0,02

EUR

51,01

+0,09

Наличный курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,32

51,17

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Великобритания продлила еще на два года разрешений на пребывание для украинских беженцев

беженцы
Британия втрое увеличила сроки подачи на продление разрешений для украинцев / Depositphotos

Правительство Великобритании разрешило украинским беженцам остаться в стране еще на два года. Программа распространяется на граждан Украины, прибывших в страну после начала полномасштабного вторжения РФ и воспользовавшихся одной из визовых схем поддержки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Департамент по вопросам иммиграции и паспортов.

Теперь граждане Украины могут продлить свое пребывание в Великобритании, подав заявку за 90 дней до истечения срока действия разрешения — это втрое больше, чем сейчас.

"Программа продления разрешений на пребывание в Украине продолжается на два года, предоставляя украинцам в Великобритании постоянное убежище от незаконной войны России", - говорится в сообщении.

Евросоюз продлил временную защиту для украинцев

В июне 2025 года Совет министров ЕС по юстиции и внутренним делам продлил украинцам статус временной защиты.

Речь шла о продолжении действия временной защиты до 4 марта 2027 года, а также о поддержке добровольного возвращения и долгосрочной интеграции.

Как   отметили   в Еврокомиссии это продолжение, вероятно, станет последним, поскольку предлагается подготовиться к скоординированному переходу от временной защиты к другим правовым статусам.

В сентябре 2025 года страны Европейского Союза издали 79 205 новых решений о предоставлении временной защиты убегающим от войны гражданам Украины. Это на 49,0% больше, чем в августе 2025 года и самое большое ежемесячное количество новых решений о предоставлении убежища украинцам за 2 года.

Напомним, 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России правительство Великобритании объявило о предоставлении дополнительной военной, гуманитарной и технической помощи Украине. Финансирование направлено на стабилизацию критической инфраструктуры, усиление кадрового потенциала Вооруженных сил Украины и поддержку общин.

Автор:
Татьяна Бессараб