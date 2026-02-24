Великобритания продлила еще на два года разрешений на пребывание для украинских беженцев

Правительство Великобритании разрешило украинским беженцам остаться в стране еще на два года. Программа распространяется на граждан Украины, прибывших в страну после начала полномасштабного вторжения РФ и воспользовавшихся одной из визовых схем поддержки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Департамент по вопросам иммиграции и паспортов.

Теперь граждане Украины могут продлить свое пребывание в Великобритании, подав заявку за 90 дней до истечения срока действия разрешения — это втрое больше, чем сейчас.

"Программа продления разрешений на пребывание в Украине продолжается на два года, предоставляя украинцам в Великобритании постоянное убежище от незаконной войны России", - говорится в сообщении.

Евросоюз продлил временную защиту для украинцев

В июне 2025 года Совет министров ЕС по юстиции и внутренним делам продлил украинцам статус временной защиты.

Речь шла о продолжении действия временной защиты до 4 марта 2027 года, а также о поддержке добровольного возвращения и долгосрочной интеграции.

Как отметили в Еврокомиссии это продолжение, вероятно, станет последним, поскольку предлагается подготовиться к скоординированному переходу от временной защиты к другим правовым статусам.

В сентябре 2025 года страны Европейского Союза издали 79 205 новых решений о предоставлении временной защиты убегающим от войны гражданам Украины. Это на 49,0% больше, чем в августе 2025 года и самое большое ежемесячное количество новых решений о предоставлении убежища украинцам за 2 года.

Напомним, 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России правительство Великобритании объявило о предоставлении дополнительной военной, гуманитарной и технической помощи Украине. Финансирование направлено на стабилизацию критической инфраструктуры, усиление кадрового потенциала Вооруженных сил Украины и поддержку общин.