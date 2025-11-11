Найбільша кількість за два роки: у вересні понад 79 тисяч українців отримали тимчасовий захист в країнах ЄС

У вересні 2025 року країни Європейського Союзу видали 79 205 нових рішень про надання тимчасового захисту громадянам України, які тікають від війни. Це на 49,0% більше, ніж у серпні 2025 року та найбільша щомісячна кількість нових рішень про надання прихистку українцям за 2 роки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Євростату.

У ЄС наплив українців пов'язують із рішенням уряду України дозвіл чоловікам віком від 18 до 22 років включно безперешкодно залишати країну.

Кількість осіб під захистом ЄС

Станом на кінець вересня 2025 року загалом 4,3 мільйона українців мали статус тимчасового захисту в ЄС. Загальна кількість осіб зросла на 49 555 (+1,2%) порівняно з кінцем серпня 2025 року.

Країни захисту

Країнами ЄС, що прийняли найбільшу абсолютну кількість осіб, які отримали тимчасовий захист з України, залишаються:

Німеччина (1 218 100 осіб — 28,3% від загальної кількості в ЄС);

Польща (1 008 885 осіб; 23,5%);

Чехія (389 310 осіб; 9,0%).

Найбільші показники зростання кількості українців під захистом у вересні спостерігалися у Польщі (+12 960), Німеччині (+7 585) та Чехії (+3 455). Єдине зменшення зареєстровано у Франції (-240 осіб).

Краіїни ЄС, які прийняли український біженців



Співвідношення та структура

Найвище співвідношення кількості громадян України, які отримали тимчасовий захист, на тисячу осіб власного населення зафіксовано в Чехії (35,7), Польщі (27,6) та Естонії (25,5). Середній показник на рівні ЄС становить 9,6 на тисячу осіб.

Станом на 30 вересня 2025 року громадяни України становили понад 98,4% усіх осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС. Серед них:

дорослі жінки — 44,0%;

неповнолітні — 31,0%;

дорослі чоловіки — 25,1%.

Нагадаємо, у серпні Кабмін відкрив кордони для українців 18–22 років.