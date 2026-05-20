Україна може втратити ринок ЄС — Укрметалургпром

Український бізнес втратить ринок Євросоюзу, якщо питання доступу на нього не буде вирішено на політичному рівні.

Такий прогноз оприлюднив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков на конференції "Торгові війни: мистецтво захисту-2026", організованої юридичною фірмою "Ілляшев та Партнери" за підтримки компанії DONE.

Українська металургійна галузь наразі експортує більше 60% своєї продукції на зовнішні ринки. Причому 80% з цього обсягу постачається в Євросоюз. Тож Україна дуже залежить від рішень ЄС. Невдовзі, з 1 липня почнуть діяти нові тарифні квоти, якими ЄС безпідставно відгородить свій ринок від українського. Євросоюз не хоче бачити Україну у виключеннях до своєї загальної митної політики. Позначилася політика деяких сусідніх з нами держав, переконаний Олександр Каленков. Втім, він сподівається, що українська переговорна група на чолі з віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарасом Качкою цими днями таки виборе справедливе ставлення ЄС до України.

Водночас експерт зауважує, що до власне сталевої галузі у Європі ставлення дуже уважне. Тому досягнень переговорної групи для безхмарного майбутнього для української металургії недостатньо. На думку Олександра Каленкова, українське сталеве питання остаточно буде вирішуватися на політичному рівні, а не на рівні переговорних груп. І дуже важливо, зазначає очільник "Укрметалургпрому", щоб була комунікація президента України безпосередньо з главами європейських держав.

"До того ж, все це накладається на своєрідний торговий механізм CEBAM (механізм вуглецевого коригування імпорту – ред.). Європа його запроваджує для вирівнювання конкурентного поля для всіх. Але ми бачимо, що умови не рівні. CEBAM вже б’є по українських металургійних підприємствах дуже суттєво. Через запровадження CEBAM ми можемо зовсім втратити європейський ринок", – зазначив Каленков.

І додав, що наразі запровадження CEBAM відчувають в Україні переважно підприємства сталевої та цементної галузей. Але в Європі вже побачили, що CEBAM працює. Тому європейці починають просувати дію CEBAM на всю продукцію, яка тою чи іншою мірою буде використовувати метал.