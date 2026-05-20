Кабмін дозволив передавати продукти з держрезерву лікарням, школам і дитсадкам

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволить лікарням, школам, дитячим садкам, будинкам-інтернатам та соціально незахищеним громадянам у разі нагальної потреби оперативно й безоплатно отримувати продукти з державного резерву.

Станом на початок 2026 року в регіонах зберігається близько 14 тисяч тонн пшениці держрезерву, яку за потреби можуть швидко використати для забезпечення населення.

Уряд також вніс зміни до постанови №328, які надають обласним військовим адміністраціям та Київській міській військовій адміністрації право спрямовувати борошно, крупи, макаронні та хлібобулочні вироби, виготовлені із зарезервованого зерна, для потреб людей в умовах воєнного стану.

У Кабміні зазначають, що це рішення має посилити продовольчу безпеку регіонів, забезпечити стабільну підтримку соціальної сфери та допомогти оперативно реагувати на виклики воєнного часу й надзвичайні ситуації в енергетиці.

Нагадаємо, уряд ліквідував у вересні старе Державне агентство резерву, яке залишилося у спадок від радянської системи та довело неспроможність в управлінні, та створив нове Державне агентство з управління резервами України.

Закупівля матеріальних цінностей державного матеріального резерву відбуватиметься виключно на електронних аукціонах.

Новий орган формуватиме номенклатуру матеріальних цінностей та норми їх накопичення відповідно до нового порядку, затвердженого урядом. Порядок впроваджує нові механізми до формування та перегляду номенклатури матеріальних цінностей державного матеріального резерву та мобілізаційного резерву, створення запасів державних резервів, їх реалізації та відпуску.