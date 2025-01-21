Реформа Держрезерву: уряд ухвалив порядок відбору резервантів

Уряд затвердив порядок формування державних резервів та переміщення матеріальних цінностей, а також порядок відбору відповідальних зберігачів та резервантів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Посилюємо контроль та відповідальність усіх задіяних в процесі. Гарантуємо надійність та безпечність зберігання запасів сировини, палива, техніки, промислових і продовольчих товарів, медикаментів та інших ресурсів", - зазначив Шмигаль, додавши, що це ще один крок в реформуванні державного резерву.

Прем’єр-міністр нагадав, що восени минулого року було ліквідовано Держрезерв та створено Державне агентство з управління резервами України, що дозволило перейти до сучасних механізмів формування та зберігання запасів.

Крім того, уряд вдосконалив алгоритм проведення перевірок закупівель з боку Державної аудиторської служби. Зокрема, прийнятим рішенням доповнено підстави перевірки у разі непроведення відкритих торгів, придбання товарів без використання електронного каталогу, якщо до цього зобов’язує законодавство. Також перевірятиметься дотримання норм про локалізацію виробництва.

"Наша мета — зробити так, щоб держава, регіони та громади купували якомога більше товарів у вітчизняних виробників. Це частина комплексної політики "Зроблено в Україні", яку започаткував Президент України", — підкреслив Шмигаль.

Старе агентство ліквідували, нове створили

Нагадаємо, уряд ліквідував у вересні старе Державне агентство резерву, яке залишилося у спадок від радянської системи та довело неспроможність в управлінні, та створив нове Державне агентство з управління резервами України.

Закупівля матеріальних цінностей державного матеріального резерву відбуватиметься виключно на електронних аукціонах.

Новий орган формуватиме номенклатуру матеріальних цінностей та норми їх накопичення відповідно до нового порядку, затвердженого урядом. Порядок впроваджує нові механізми до формування та перегляду номенклатури матеріальних цінностей державного матеріального резерву та мобілізаційного резерву, створення запасів державних резервів, їх реалізації та відпуску.