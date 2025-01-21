Реформа Госрезерва: правительство приняло порядок отбора резервантов

Правительство утвердило порядок формирования государственных резервов и перемещения материальных ценностей, а также порядок отбора ответственных хранителей и резервантов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Ужесточаем контроль и ответственность всех задействованных в процессе. Гарантируем надежность и безопасность хранения запасов сырья, топлива, техники, промышленных и продовольственных товаров, медикаментов и других ресурсов", — отметил Шмыгаль, добавив, что это еще один шаг в реформировании государственного резерва.

Премьер-министр напомнил, что осенью прошлого года было ликвидировано Госрезерв и создано Государственное агентство по управлению резервами Украины, что позволило перейти к современным механизмам формирования и хранения запасов.

Кроме того, правительство усовершенствовало алгоритм проведения проверок закупок со стороны Государственной аудиторской службы. В частности, принятым решением дополнены основания проверки в случае непроведения открытых торгов, приобретение товаров без использования электронного каталога, если обязывает законодательство. Также будет проверяться соблюдение норм о локализации производства.

"Наша цель — сделать так, чтобы государство, регионы и общины покупали как можно больше товаров у отечественных производителей. Это часть комплексной политики "Сделано в Украине", которую основал Президент Украины", — подчеркнул Шмыгаль.

Старое агентство ликвидировали, новое создали

Напомним, правительство ликвидировало в сентябре старое Государственное агентство резерва, которое осталось в наследство от советской системы и доказало несостоятельность в управлении, и создало новое Государственное агентство по управлению резервами Украины.

Закупка материальных ценностей государственного материального резерва будет производиться исключительно на электронных аукционах.

Новый орган будет формировать номенклатуру материальных ценностей и нормы их накопления в соответствии с новым порядком, утвержденным правительством. Порядок внедряет новые механизмы для формирования и пересмотра номенклатуры материальных ценностей государственного материального резерва и мобилизационного резерва, создания запасов государственных резервов, их реализации и отпуска.