Наибольшее количество за два года: в сентябре более 79 тысяч украинцев получили временную защиту в странах ЕС

В странах ЕС выросло количество украинских беженцев

В сентябре 2025 года страны Европейского Союза издали 79 205 новых решений о предоставлении временной защиты убегающим от войны гражданам Украины. Это на 49,0% больше, чем в августе 2025 года и наибольшее ежемесячное количество новых решений о предоставлении убежища украинцам за 2 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Евростата.

В ЕС наплыв украинцев связывают с решением правительства Украины разрешение мужчинам от 18 до 22 лет включительно беспрепятственно покидать страну.

Количество лиц под защитой ЕС

По состоянию на конец сентября 2025 года в общей сложности 4,3 миллиона украинцев имели статус временной защиты в ЕС. Общее количество человек выросло на 49 555 (+1,2%) по сравнению с концом августа 2025 года.

Страны защиты

Странами ЕС, принявшими наибольшее абсолютное количество лиц, получивших временную защиту из Украины, остаются:

  • Германия (1 218 100 человек - 28,3% от общего количества в ЕС);
  • Польша (1008885 человек; 23,5%);
  • Чехия (389310 человек; 9,0%).

Наибольшие показатели роста украинцев под защитой в сентябре наблюдались в Польше (+12 960), Германии (+7 585) и Чехии (+3 455). Единое уменьшение зарегистрировано во Франции (-240 человек).

Страны ЕС, принявшие украинский беженцев

Соотношение и структура

Наивысшее соотношение количества граждан Украины, получивших временную защиту, на тысячу человек зафиксировано в Чехии (35,7), Польше (27,6) и Эстонии (25,5). Средний показатель на уровне ЕС составляет 9,6 тысячи человек.

По состоянию на 30 сентября 2025 года граждане Украины составили более 98,4% всех лиц, получивших временную защиту в ЕС. Среди них:

  • взрослые женщины – 44,0%;
  • несовершеннолетние - 31,0%;
  • взрослые мужчины – 25,1%.

Напомним, в августе Кабмин открыл границы для украинцев 18-22 лет.

Автор:
Татьяна Ковальчук