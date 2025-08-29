Как разрешение на выезд мужчин от 18 до 22 лет повлияет на экономику Украины

Правительство открыло границы для украинцев 18–22 лет. В Госпогранслужбе сообщили, что молодежь уже может выезжать за пределы страны. Однако вокруг этого шага не стихают дискуссии: для сторонников это важный шаг, для оппонентов потенциально проблемное решение с рядом рисков.

Эксперты в комментарии Delo.ua объяснили, как это решение повлияет на экономику Украины и когда могут проявиться его первые последствия.

Пол миллиона потенциальных работников

Директор департамента коммуникаций Государственной службы занятости Андрей Яницкий отмечает, что официально на украинском рынке труда сейчас занято около 13,3 млн человек из более 31 миллиона населения. При этом он добавляет, что в стране по 2 млн безработных и в основном не работающих студентов.

"Если взять всю возрастную группу 18-22 года, то там около 1,3 млн человек. Но сюда входят и женщины, поэтому мужчин - примерно половина. Выходит где-то 500-600 тысяч потенциальных работников", — рассказал Delo.ua Яницкий.

В то же время он считает, что разрешение на выезд этой возрастной категории мужчин не будет иметь ощутимых негативных последствий. По его мнению, далеко не все молодые люди уедут за границу, но даже те, кто покинет пределы страны, сделают это на определенный срок, например, для встречи с родственниками или в туристических целях.

"Но большинство вернется, ведь на таком этапе жизни люди редко кардинально меняют планы. Мы все надеемся, что война завершится и нет смысла делать радикальные шаги заранее", — подчеркивает директор департамента коммуникаций Государственной службы занятости.

Андрей Яницкий убеждает, что разрешение на свободное пересечение границы будет иметь положительный эффект, даже если молодежь потупит в иностранные учебные заведения и найдет работу за границей.

"Эти ребята смогут легально уехать и впоследствии вернуться в Украину с новыми знаниями, опытом или даже капиталом. Они привезут с собой европейский опыт, другие практики, новые подходы к бизнесу и общественной жизни", — резюмирует Яницкий.

Риск потери кадров и обострение демографического кризиса

С демографической стороны можно ожидать, что выезжающая на обучение или работу за границу молодежь часто уже не возвращается, отмечает Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины. По его словам, это создает долгосрочные риски, "ведь страна теряет часть потенциальных родителей будущих поколений".

Эксперт отмечает, что некий экономический эффект от этого решения правительства страна может увидеть не раньше, чем через полгода. В то же время он добавляет, что, хотя обоснование власти опирается на то, что молодежь получит образование и опыт за рубежом и впоследствии привезет их в Украину, по мнению демографа, — на практике все выглядит иначе.

"Если человек интегрируется в другое общество, найдет работу и почувствует более высокий уровень социальной защиты, шансов на возвращение почти нет. Статистика тоже свидетельствует: большинство студентов и работников остаются там, куда уехали", — подчеркнул заместитель директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины.

Кто заменит молодых украинцев на рынке труда

Александр Гладун также отмечает, что Украина еще за долго до войны начала проигрывать конкуренцию за рабочие руки. Поэтому, по мнению эксперта, пока в стране не будут созданы надлежащие условия — конкурентные зарплаты, качественные услуги, безопасность, — молодежь и дальше будет стремиться уехать.

"Сейчас говорят о необходимости завоза иностранцев, преимущественно из Африки или Азии. Но они вряд ли будут ментально близки к украинцам. Раньше озвучивали цифру в 5 млн трудовых мигрантов. Если соотнести это с численностью населения, то это 15-20%. То есть фактически каждый пятый житель страны может стать иностранцем", — сказал он.

Критическое мнение разделяет и экономист Олег Пендзин, который очень сомневается, что молодежь, оказавшаяся за границей, в большей части захочет вернуться назад. Пендзин приводит статистику, что в 2022 году 75% беженцев декларировали готовность вернуться в Украину. А в конце 2024 — в начале 2025 года таких осталось не более 20%.

"Около 35% откровенно ответили, что уже не вернутся, потому что устроили детей в школах, нашли работу и полностью интегрировались. Еще примерно 30% не определились, но, скорее всего, и они не вернутся. То есть, за два года показатель упал с 75% до 20%. Это очень тревожная динамика", — подчеркивает Олег Пендзин.

Напомним, налоги от украинцев в Польше за два года удвоились.