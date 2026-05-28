Спецразрешение на месторождение песка в Одесской области снова выставили на продажу: цену снизили вдвое

Государственная служба геологии и недр Украины назначила дату проведения второго повторного аукциона по продаже специального разрешения на добычу полезных ископаемых на Белгород-Днестровском месторождении песка.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на данные площадки UBIZ.ua.

Месторождение песка (северный участок) расположено на юго-восточной окраине г. Белгород-Днестровский в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Электронные торги пройдут 11 июня 2026 года в государственной системе АО "Прозорро.Продажи". Из-за отсутствия покупателей на предыдущих этапах цена лота была существенно снижена.

Стартовая цена лота на июньском аукционе составляет 729 930,76 грн. Эта сумма равна вдвое меньше (50%) начальной стоимости, которую выставляли во время проведения первого аукциона.

Площадь участка недр – 48,84 га. Государственным балансом запасов полезных ископаемых Украины "Песок строительный" по состоянию на 01.01.2026 года на Белгород-Днестровском месторождении учтены запасы песка в количестве (тыс. м 3 ), по категориям, по участкам:

Северный участок: В+С 1 – 2 215,9 (в т. ч.: В – 787,9; С 1 – 1 428,0)

– 2 215,9 (в т. ч.: В – 787,9; С – 1 428,0) Южный участок (блок С 1 ): С 1 – 45,75

): С – 45,75 Южный участок (резервный): В+С 1 – 161

Официальным инициатором выставления этого участка на торги выступило ООО "Лиман ЛТД Плюс". По данным аналитической системы YouControl, бенефициарными владельцами этой компании являются Александр Трошин и Людмила Стефанова.

Планируемый на 22 мая аукцион по продаже права на разработку этого месторождения так и не состоялся. Торги были официально признаны не прошедшими, поскольку для участия в них не зарегистрировался ни один участник.

