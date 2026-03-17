Участок янтаря в Житомирской области продали за 4,91 млн грн

Государственная служба геологии и недр Украины 13 марта 2026 провела повторный аукцион по продаже специального разрешения на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой и последующим добыче янтаря на Андрийковском участке в Житомирской области.

За лот, стоимость которого снизили на 25% до 4,5 млн грн, соревновались два участника: ООО "Подс" Олега Скрынникова предложило 4,86 млн грн, а ООО "Гео Разработка" Ярослава Нитовского победило со ставкой 4,91 млн грн.

Во время первой попытки продать разрешение в ноябре 2025 года за Андрийковский участок с начальной ценой чуть более 6 млн. грн соревновались три участника. Победило ООО "Стонс Актив" Дарьи Руденко со ставкой 12,2 млн грн, но дисквалифицировали, а на вторые торги в феврале 2026 года не регистрировался ни один участник.

Напомним, в феврале Государственная служба геологии и недр Украины согласовала отчуждение десяти специальных разрешений на пользование недрами.