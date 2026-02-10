Месторождения янтаря, песка, подземных вод и соли сменили владельцев: что известно

В феврале Государственная служба геологии и недр Украины согласовала отчуждение десяти специальных разрешений на пользование недрами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает nadra.info со ссылкой на приказы и.о. главы Госгеонадра Леонида Музыкуса

Янтарь

Так, ООО «Тимбер Вуд» Виталия Пытеля стала владельцем пяти разрешений на пользование участками янтаря в Ровенской области – все отчуждено компанией ООО «Амберкинг» Романа Руденко:

№ 5436 – на участок Федоровская-11.

№ 5437 – на участок Федоровская-12.

№ 5324 – на участок Федоровская-13.

№ 5325 – на участок Федоровская-14.

№ 5484 – на участок Карпыхинская.

ООО «Ленд Гео» Владислава Дриганца приобрело два спецразрешения в Ровенской области:

№ 5471 на участок Ровенская-347 – от ООО «Амбер-Пром» Романа Руденко.

№5472 на участок Федоровская-9 – от ООО «Амбер-Групп» Романа Руденко.

Каменная соль и технические подземные воды

Кроме того, ООО «Закарпатская добывающая компания» Валентина Кондратьева и Оксаны Омельяненко отчуждены в пользу ООО «Украинская торговая палата» Веры Костюченко два спецразрешения в Закарпатской области:

№ 5504 – на Западно-Тереблянский участок каменной соли.

Западно-Тереблянский участок каменной соли. № 5526 – на Юго-Западный Тереблянский участок (проектные скважины №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) технических подземных вод (получены без аукциона в 2023 г.).

Песок

ФЛП Блинова Анастасия Александровна отчуждала в пользу своего же ООО «Терра Лайн» одно спецразрешение в Киевской области:

№ 5531 – на участок «Елисеевская» (получен на условиях «малого недропользования»)

Отметим, что отчуждение специальных разрешений (купля-продажа на вторичном рынке или внесение в уставный капитал) разрешено Кодексом Украины о недрах с 28 марта 2023 года. (впервые процедурой воспользовалось ООО «ПКФ «Велта» для продажи спецразрешения на врачебное месторождение титановых руд в Кировоградской области).

С тех пор сменили пользователей десятки участков недр. В декабре семь участков с залежямиподземных вод и песка в Волынской, Львовской и Киевской областях сменили пользователей.