Семь месторождений подземных вод и песка сменили владельцев

Государственная служба геологии и недр Украины в декабре согласовала внесение изменений в ряд специальных разрешений на пользование недрами в связи с их отчуждением новых владельцев. Семь участков с залежями подземных вод и песка в Волынской, Львовской и Киевской областях сменили пользователей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает nadra.info.

Подземные воды

Отмечается, что ООО "Волыньхолдинг" отчуждено в пользу ООО "Нестле Украина" спецразрешение № 3321 на участок Торчинского месторождения (скважина № 1015) в Волынской области.

По данным YouControl, обе компании входят в корпоративную группу NESTLE SA, а ООО "Волыньхолдинг" находится в состоянии прекращения с 2024 года.

Также ООО "Аква-Эко" (производитель минеральной воды "Трускавецкий") отчуждило в пользу ООО "Надра-Т" четыре спецразрешения на добычу минеральных природных столовых вод во Львовской области:

№ 4901 – Северо-Западный участок Помирецкого месторождения (скважина № 9807/25);

№ 3432 – Яружно-Померецкое месторождение (скважина № 9912/38);

№ 4283 – Яружно-Помирецкое-1 месторождение (скважины №№ 0112/50, 0605/66);

№ 6642 – Янчурковское месторождение Янчурковский участок (скважины №№ 0411/61, 0412/62)

50% в обеих компаниях контролирует Александр Свищев, остальное принадлежит гражданам Чехии и Словакии (в том числе основателю Dragon Capital Томашу Фиали и, вероятно, членам его семьи). После отчуждения, по данным Госгеонадр, ООО "Аква-Эко" остается владельцем еще одного спецразрешения - № 5424 на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой питьевых подземных вод участка недр в урочище Городское (Источники 1-5).

Песок

ФЛП Каленюк Анатолий Алексеевич отчуждал в пользу ООО "Сэнд Поинт" спецразрешение №5658 на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой и последующей добычей песка на участке Кобче (Северная и Южная части) в Волынской области.

По данным YouControl ООО "Сэнд Поинт" принадлежит Елене Каленюк и Виктории Байготи.

Также ООО "Ровно-Стройматериалы", которая входит в промышленно-строительную группу "Кузнечная" Александра и Сергея Пилипенко, отчуждала специальное разрешение № 6870, предоставленное для добычи песка на месторождении Юшковское в акватории Каневского водохранилища в Обуховском районе Киев. Новым пользователем стала компания ООО "Профибудснаб".