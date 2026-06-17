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Россия атаковала энергообъект ДТЭК на прифронтовой Днепропетровщине
В Днепропетровской области в результате вражеской атаки был поврежден энергетический объект ДТЭК. Без электроснабжения осталось 19,4 тыс. семей в 139 населенных пунктах прифронтового региона.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ДТЭК.
Как только ситуация разрешила, аварийные бригады ДТЭК начали восстановительные работы.
В настоящее время электроснабжение уже вернули всем домам, которые были обесточены после атаки.
Для прифронтовых общин такие удары означают дополнительные риски стабильной работы критической инфраструктуры. В то же время, быстрое восстановление электроснабжения позволяет минимизировать последствия для населения и местного бизнеса.
Напомним, ночью 20 мая российская армия атаковала энергетический объект компании ДТЭК в Одессе. Без света остались десятки тысяч семей.