Россия атаковала энергообъект ДТЭК на прифронтовой Днепропетровщине

В Днепропетровской области в результате вражеской атаки был поврежден энергетический объект ДТЭК. Без электроснабжения осталось 19,4 тыс. семей в 139 населенных пунктах прифронтового региона.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ДТЭК.

Как только ситуация разрешила, аварийные бригады ДТЭК начали восстановительные работы.

В настоящее время электроснабжение уже вернули всем домам, которые были обесточены после атаки.

Для прифронтовых общин такие удары означают дополнительные риски стабильной работы критической инфраструктуры. В то же время, быстрое восстановление электроснабжения позволяет минимизировать последствия для населения и местного бизнеса.

Напомним, ночью 20 мая российская армия атаковала энергетический объект компании ДТЭК в Одессе. Без света остались десятки тысяч семей.