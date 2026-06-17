Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,78

--0,03

EUR

51,94

--0,10

Готівковий курс:

USD

44,90

44,80

EUR

52,35

52,18

Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росія атакувала енергооб’єкт ДТЕК на прифронтовій Дніпропетровщині

Росія атакувала енергооб’єкт ДТЕК
Росія атакувала енергооб’єкт ДТЕК

У Дніпропетровській області внаслідок ворожої атаки було пошкоджено енергетичний об’єкт ДТЕК. Без електропостачання залишилися 19,4 тис. родин у 139 населених пунктах прифронтового регіону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДТЕК.

Щойно безпекова ситуація дозволила, аварійні бригади ДТЕК розпочали відновлювальні роботи.

Наразі електропостачання вже повернули всім домівкам, які були знеструмлені після атаки.

Для прифронтових громад такі удари означають додаткові ризики для стабільної роботи критичної інфраструктури. Водночас швидке відновлення електропостачання дозволяє мінімізувати наслідки для населення та місцевого бізнесу.

Нагадаємо, уночі 20 травня російська армія атакувала енергетичний обʼєкт компанії ДТЕК в Одесі. Без світла залишилися десятки тисяч родин.

Автор:
Тетяна Гойденко