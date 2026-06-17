Росія атакувала енергооб’єкт ДТЕК на прифронтовій Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області внаслідок ворожої атаки було пошкоджено енергетичний об’єкт ДТЕК. Без електропостачання залишилися 19,4 тис. родин у 139 населених пунктах прифронтового регіону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДТЕК.

Щойно безпекова ситуація дозволила, аварійні бригади ДТЕК розпочали відновлювальні роботи.

Наразі електропостачання вже повернули всім домівкам, які були знеструмлені після атаки.

Для прифронтових громад такі удари означають додаткові ризики для стабільної роботи критичної інфраструктури. Водночас швидке відновлення електропостачання дозволяє мінімізувати наслідки для населення та місцевого бізнесу.

Нагадаємо, уночі 20 травня російська армія атакувала енергетичний обʼєкт компанії ДТЕК в Одесі. Без світла залишилися десятки тисяч родин.