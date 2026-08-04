Частка непрацюючих кредитів у банках України скоротилася до 17-річного мінімуму

Станом на 1 липня 2026 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України зменшилася до 12,5%. Це найнижчий показник майже за 17 років — з 1 жовтня 2009 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

З початку 2026 року частка проблемної заборгованості скоротилася на 1,5 відсоткового пункту, а порівняно з березнем 2022 року — на 14,1 в. п.

Головними чинниками позитивної динаміки у січні – червні стали стрімке зростання обсягів якісного нового кредитування та активне врегулювання непрацюючих боргів.

Як змінилися портфелі банків у першому півріччі

За перші шість місяців 2026 року валовий обсяг кредитів у банківській системі зріс на 154,3 млрд грн (на 11,3%) — до 1,514 трлн грн. Одночасно обсяг непрацюючих кредитів зменшився на 739 млн грн (на 0,4%) і становить 188,6 млрд грн.

Динаміка за сегментами та групами банків:

Фізичні особи: частка NPL знизилася на 0,6 в. п. — до 10,1%;

Бізнес: частка NPL скоротилася на 2,0 в. п. — до 15,0%;

Державні банки: зниження до 18,0%;

Приватні українські банки: зниження до 7,7%;

Банки з іноземним капіталом: зниження до 5,5%.

В Україні триває найтриваліший період кредитної експансії за понад 15 років. Завдяки Стратегії з розвитку кредитування обсяг гривневих позик для бізнесу зростає приблизно на третину щороку, зокрема активне залучення коштів спостерігається в оборонному секторі та сфері відбудови енергетики.

Нагадаємо, станом на 1 червня українські банки скоротили обсяг проблемних кредитів до 12,8%, що свідчило про стабільну позитивну тенденцію у банківському секторі з початку року.