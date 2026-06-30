Українські банки скоротили обсяг проблемних кредитів: хто краще повертає борги

Станом на 1 червня 2026 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у звітностях українських банків залишається на низькому рівні та становить 12,8%. З початку поточного року цей показник зменшився ще на 1,1 відсоткових пункти.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Очищення банківських портфелів у січні–травні 2026 року відбувалося завдяки дії двох ключових факторів: активному нарощуванню нових, якісніших кредитів та плановому врегулюванню старих проблемних боргів.

Динаміка кредитного ринку

За перші п'ять місяців року фінансовий сектор продемонстрував суттєве пожвавлення кредитування:

Валовий обсяг кредитів у банківській системі зріс на 113,9 млрд грн (або на 8,4%) і досяг позначки в 1,474 трлн грн .

у банківській системі зріс на (або на 8,4%) і досяг позначки в . Загальний обсяг NPL при цьому зменшився на 922 млн грн (або на 0,5%), опустившись до 188,4 млрд грн.

Хто краще повертає борги

Позитивна тенденція до зниження частки проблемної заборгованості зафіксована як серед корпоративного сектору, так і серед населення:

Для бізнесу: частка непрацюючих кредитів впала найвідчутніше — на 1,7 в. п., до 15,3% .

частка непрацюючих кредитів впала найвідчутніше — на 1,7 в. п., до . Для фізичних осіб: показник знизився на 0,4 в. п. і становить 10,4%.

Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків: у державних банках – до 18,4%; у приватних українських банках – до 8,0%; у банках з іноземним капіталом – до 5,8%.

У грудні 2025 року державні банки списали великий обсяг старих непрацюючих активів на понад 170 млрд грн, тож частка NPL зменшилася до п’ятнадцятирічного мінімуму.

Додамо, за підсумками лютого 2026 року частка NPL зменшилася ще на 0,5 відсоткових пункти. Станом на 1 березня цей показник зафіксовано на рівні 13,3%.