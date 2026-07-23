Nestlé планує інвестувати в Україну 10 млрд гривень

Nestlé у першому півріччі 2026 року збільшила продажі в Україні на 19,3% у грошовому вимірі та на 10% у натуральному. За той самий період український ринок FMCG у категоріях, де працює компанія, зріс на 15% у грошах і на 6% в обсягах.

Як інформує Delo.ua з посиланням на заяву генерального директора Nestlé в Україні та Молдові Романа Яновича під час брифінгу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами Яновича, глобальні продажі групи Nestlé у першому півріччі зросли на 3,6%. На цьому тлі український бізнес компанії показав вищу динаміку.

У першому півріччі 2026 року Nestlé інвестувала 5 млрд грн у діяльність в Україні. Із цієї суми 200 млн грн спрямували на розвиток фабрик, ще 4,8 млрд грн — на розвиток продуктових категорій.

До кінця 2026 року компанія планує довести обсяг інвестицій в Україну до рівня близько 10 млрд грн. Інвестиції безпосередньо у розвиток фабрик за підсумками року мають становити 1 млрд грн.

Загалом за перші шість місяців року Nestlé продала в Україні 56 тис. тонн продукції.

Динаміка продажів за основними категоріями була такою:

кондитерські вироби — +18% у гривні та +6% в обсягах;

кулінарія — +12% і +2%;

розчинна кава — +16% і +4%;

харчування для немовлят — +20% і +7%;

інше харчування для дітей — +20% і +10%;

корми для тварин — +20% і +10%.

Окремо компанія фіксує швидше зростання у сегменті кави в капсулах. Продажі в цій категорії збільшилися на 30% у грошовому вимірі та на 16% у натуральному.

За словами Яновича, Nestlé займає близько половини українського ринку кетчупу з торговою маркою "Торчин" і какао з Nesquik, а також приблизно третину ринку соусів із "Торчин".

Цього року компанія планує приблизно на 20% розширити лінійку кулінарної продукції, яка нині налічує понад 100 позицій. Найшвидше зростає азійська лінійка — на 20-25%, а в категорії заливної вермішелі у стаканах компанія фіксує тризначне зростання.

Серед операційних викликів Янович назвав логістику. Через російські удари по складах компанія підготувала резервну схему доставки товарів напряму в мережі супермаркетів без залучення їхніх розподільчих центрів.

Ще однією проблемою залишається дефіцит кадрів. За словами гендиректора, на одному з підприємств компанії через це довелося підвищити зарплати на 30%. Nestlé розглядала можливість залучення іноземних працівників, але наразі намагається закривати потребу в кадрах серед українців.

У першому півріччі 2026 року компанія надала благодійну допомогу на понад 120 млн грн. Від початку повномасштабної війни загальний обсяг такої допомоги перевищив 2 млрд грн.

Nestlé працює в Україні з 1994 року. Бізнес компанії представлений у категоріях кави та напоїв, кондитерських виробів, кулінарії, дитячого і спеціального харчування, готових сніданків та кормів для домашніх тварин.

Під час війни Nestlé інвестувала 43 млн євро у будівництво фабрики у Смолигові Волинської області. Підприємство з виробництва вермішелі відкрили у квітні 2025 року, а інвестиції в нього компанія планує збільшити до 70 млн євро до кінця 2027 року.

Нагадаємо, Nestlé офіційно підтвердила намір позбутися залишків свого бізнесу з виробництва морозива.