Nestlé продовжує інвестувати в Україну з новим керівником: що відомо про Романа Яновича

Компанія Nestlé призначила Романа Яновича генеральним директором у Україні та Молдові, змінивши на цій посаді Алессандро Дзанеллі.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Nestlé призначила нового генерального директора

Компанія Nestlé оголосила про призначення Романа Яновича генеральним директором у Україні та Молдові. Він змінив Алессандро Дзанеллі, який отримав підвищення у головний офіс у Швейцарії та наразі очолює категорію кулінарії у Європі й координує роботу ринків центральної та південно-східної Європи.

Роман Янович працює в Nestlé понад 22 роки. Він пройшов шлях від молодшого бренд-менеджера у відділі кондитерських виробів в Україні до директора бізнесу кондитерських виробів регіону Південно-Східної Європи, до складу якого входять 11 країн. Янович поєднує міжнародний досвід із розвитком національних брендів і виробництва, залишаючись відданим патріотичним цінностям та створенню спільних цінностей в Україні, йдеться в пресслужбі.

"Для мене велика честь очолити бізнес Nestlé в Україні в такий відповідальний період після багатьох років роботи в компанії. Наша сильна команда, культові бренди, інновації та досвід відкривають надзвичайні можливості, які будуть використані для стійкого зростання бізнесу та примножені на благо людей та країни. У складні часи російського вторгнення в Україну я фокусую зусилля не лише на успішному розвитку бізнесу, але й на своєчасній та значущій підтримці працівників компанії в Україні", - підсумував Янович.

Про інвестиції Nestlé в Україні

Під керівництвом Алессандро Дзанеллі Nestlé в Україні щороку розвивала бізнес завдяки інвестиціям у людей, виробництво та інновації. Компанія інвестувала 43 млн євро у будівництво четвертої фабрики в Україні - навіть під час війни, ставши першою мультинаціональною компанією, що анонсувала нове виробництво після початку повномасштабного вторгнення.

Nestlé також підтримувала українців гуманітарною допомогою та фінансуванням реабілітаційних центрів для військових і цивільних. Компанія планує продовжувати інвестувати у розвиток чотирьох фабрик, зміцнювати локальні команди та підтримувати українське суспільство в умовах війни.

Нагадаємо, влітку 2025 року у селі Смолигів Волинської області компанія Nestlé розпочала виробництво на новій харчовій фабриці, завершивши реалізацію інвестиційного проєкту, оголошеного у 2022 році. Першу виробничу лінію запущено після дворічної підготовки, на що компанія спрямувала 40 мільйонів швейцарських франків.