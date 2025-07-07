Nestlé запустила харчове виробництво у Смолигові на Волині

У селі Смолигів Волинської області компанія Nestlé розпочала виробництво на новій харчовій фабриці, завершивши реалізацію інвестиційного проєкту, оголошеного у 2022 році. Першу виробничу лінію запущено після дворічної підготовки, на що компанія спрямувала 40 мільйонів швейцарських франків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на прес-реліз компанії.

Потужності першої черги дозволять випустити 5 тисяч тонн вермішелі до кінця 2025 року. У планах компанії – запуск нових виробничих ліній упродовж наступних двох років.

Зазначимо, що це четверта фабрика Nestlé в Україні та друга у Волинській області – вона розташована поруч із уже діючим підприємством у Торчині. Підприємство орієнтоване переважно на експорт: 75% продукції постачатимуть до країн Європейського Союзу. Основні інгредієнти для виробництва – українського походження: зокрема пшениця й соняшникова олія.

На новому підприємстві вже створено понад 300 робочих місць, а з відкриттям наступних ліній кількість працівників може зрости до 1500 осіб. Виробництво також збільшить податкові надходження до місцевого бюджету.

Запуск нового підприємства на Волині, попри триваючу війну, є одним із найбільших інвестиційних проєктів останніх років у харчовій промисловості України.

Нагадаємо, що інформація про те, компанія почала будувати цю фабрику, ще у серпні 2024 року.