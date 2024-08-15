Nestlé почала наймати людей на нову фабрику на Волині: коли запрацює

Компанія Nestlé в Україні відкриє четверту фабрику у Смолигові на Волині. Поки триває процес будівництва, компанія вже взяла на роботу понад 100 працівників, та відкрила стільки ж вакансій.

Про це повідомила пресслужба Nestlé.

Що відомо про нову фабрику?

Зазначається, що нова фабрика стане частиною хабу з виробництва кулінарних продуктів та виготовлятиме продукцію зокрема й для експорту в країни ЄС.

Розмір інвестицій у нове виробництво складає 45 млн дол. США.

Відкриття фабрики заплановане на 4 квартал цього року - у 30-ту річницю роботи Nestlé в Україні.

Наразі Nestlé продовжує будувати нову фабрику на Волині. За перше півріччя 2024 року завершено ряд будівельних робіт відповідно до плану, встановлено частину обладнання, триває розширення потужностей з генерації зеленої електроенергії.

Зокрема, було встановлено сонячну електростанцію потужністю 500 кВт, найближчим часом планується додати ще 700 кВт, після чого сонячні електростанції зможуть забезпечити 18% потреб фабрики в електроенергії.

Створено 300 робочих місць

Як повідомляють в Nestlé, наразі триває процес набору працівників на нову фабрику: компанія вже взяла на роботу понад 100 людей та відкрила стільки ж вакансій.

Як зауважують в компанії, до відкриття фабрики на ній вже створено 300 робочих місць, надалі їх кількість буде збільшуватись.

"Nestlé продовжує створювати можливості працевлаштування в Україні, взявши на роботу від початку повномасштабної війни понад 1200 людей. Крім цього компанія взяла на себе зобов’язання протягом наступних двох років працевлаштувати та взяти на стажування в Україні 630 молодих людей в межах своєї програми з розвитку кар’єрних можливостей для молоді. У 2024 році до програми літнього стажування долучилися понад 20 студентів старших курсів", - повідомляють у компанії.

Про Nestlé

Nestlé - одна з найбільших компаній світу у сфері виробництва продуктів харчування та напоїв, яка представлена у 186 країнах. Штат компанії становить 270 тисяч співробітників.

Nestlé розпочала свою діяльність в Україні у 1994 році з відкриття представництва. Відтоді компанія просуває такі міжнародні бренди, як NESCAFÉ, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat та ін. У 1998 році Nestlé S.A. придбала контрольний пакет акцій ЗАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч», а з 2018 року володіє 100% акцій підприємства.

У травні 2003 року в Києві засновано ТОВ «Нестле Україна». Наприкінці 2003 року Nestlé S.A. придбала 100% акцій підприємства «Волиньхолдінг» (ТМ «Торчин»).

В 2010 році Nestlé S.A. придбала ТОВ «Техноком», виробника продуктів швидкого приготування під ТМ «Мівіна».

У 2012 році у Львові було створено Nestlé Business Service (NBS Lviv), що є одним із п’яти сервісних центрів Nestlé у світі та надає послуги з підтримки підрозділів компанії Nestlé у більш ніж 40 країнах світу.

Бізнес Nestlé в Україні представлено такими напрямами: кава та напої, кондитерські вироби, кулінарія (холодні соуси, приправи, супи, продукти швидкого приготування), дитяче та спеціальне харчування, готові сніданки, корми для домашніх тварин. А також Nestlé Professional є підрозділом, який пропонує зручні та сучасні комплексні рішення для індустрії харчування поза межами дому.