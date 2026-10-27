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Комунальні тарифи: в Україні затвердили порядок контролю цін на воду та водовідведення

вода
НКРЕКП затвердила порядок перевірок тарифів на водопостачання / Depositphotos

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила порядок перевірок тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Регулятор перевірятиме документи й розрахунки, на підставі яких державні органи або місцева влада встановлюють тарифи.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

Що перевірятимуть

Перевірки проводитимуть без виїзду на підприємства. НКРЕКП аналізуватиме документи, розрахунки та інші матеріали, на підставі яких ухвалювали рішення про тарифи.

Зокрема, регулятор перевірятиме: 

  • правильність розрахунків; 
  • економічну обґрунтованість витрат, включених до тарифу; 
  • наявність документів, що підтверджують ці витрати; 
  • дотримання законодавства під час встановлення тарифів.

Перевірки можуть бути плановими або позаплановими.

Що буде в разі порушень

За результатами перевірок НКРЕКП складатиме висновки. Якщо регулятор виявить порушення, він надаватиме рекомендації щодо їх усунення та врахування під час встановлення або перегляду тарифів.

Як зазначили в нацкомісії, нові правила мають діяти під час воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення або скасування.

Нагадаємо, у вересні в Києві набрав чинності новий тариф на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Для населення вартість становитиме 63,79 грн за кубометр.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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