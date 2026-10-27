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Коммунальные тарифы: в Украине утвердили порядок контроля цен на воду и водоотвод

вода
НКРЭКУ утвердила порядок проверок тарифов на водоснабжение / Depositphotos

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила порядок проверок тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Регулятор будет проверять документы и расчеты, на основании которых государственные органы или местные власти устанавливают тарифы.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

Что будут проверять

Проверки будут производиться без выезда на предприятия. НКРЭКУ будет анализировать документы, расчеты и другие материалы, на основании которых принималось решение о тарифах.

В частности, регулятор будет проверять:

  • правильность расчетов;
  • экономическую обоснованность расходов, включенных в тариф;
  • наличие документов, подтверждающих эти расходы ;
  • соблюдение законодательства при установлении тарифов .

Проверки могут быть плановыми или внеплановыми.

Что будет в случае нарушений

По результатам проверок НКРЭКУ составит выводы. Если регулятор обнаружит нарушения, он будет давать рекомендации по их устранению и учету при установке или пересмотре тарифов.

Как отметили в нацкомиссии, новые правила должны действовать во время военного положения и в течение 12 месяцев после его прекращения или отмены.

Напомним, в сентябре в Киеве вступил в силу новый тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения. Для населения стоимость составит 63,79 грн. за кубометр.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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