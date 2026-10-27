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Коммунальные тарифы: в Украине утвердили порядок контроля цен на воду и водоотвод
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила порядок проверок тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Регулятор будет проверять документы и расчеты, на основании которых государственные органы или местные власти устанавливают тарифы.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.
Что будут проверять
Проверки будут производиться без выезда на предприятия. НКРЭКУ будет анализировать документы, расчеты и другие материалы, на основании которых принималось решение о тарифах.
В частности, регулятор будет проверять:
- правильность расчетов;
- экономическую обоснованность расходов, включенных в тариф;
- наличие документов, подтверждающих эти расходы ;
- соблюдение законодательства при установлении тарифов .
Проверки могут быть плановыми или внеплановыми.
Что будет в случае нарушений
По результатам проверок НКРЭКУ составит выводы. Если регулятор обнаружит нарушения, он будет давать рекомендации по их устранению и учету при установке или пересмотре тарифов.
Как отметили в нацкомиссии, новые правила должны действовать во время военного положения и в течение 12 месяцев после его прекращения или отмены.
Напомним, в сентябре в Киеве вступил в силу новый тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения. Для населения стоимость составит 63,79 грн. за кубометр.