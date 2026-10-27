Правительство Германии заявило, что вопрос запуска "Северного потока" не рассматривается

Федеральное правительство Германии официально подтвердило, что вопрос ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" (Nord Stream 2) вообще не стоит в повестке дня, а процедура его сертификации остается полностью приостановленной.

Об этом говорится в тексте ответа федерального правительства на парламентский запрос депутатов от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдН), обнародованном на сайте Бундестага, передает "Укринформ".

Россия является ненадежным партнером

Отмечается, что для немецкого правительства вопрос ввода в эксплуатацию Nord Stream 2, таким образом, не стоит.

В документе напоминается, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Москва в течение 2022 года по политическим причинам постепенно сокращала поставки трубопроводного газа в Германию, а еще до диверсий на газопроводах в сентябре того же года его полностью прекратила.

В правительстве ФРГ подчеркнули, что Россия доказала, что она не является надежным партнером в энергетическом сотрудничестве и использует доходы от экспорта энергоносителей для продолжения агрессивной войны против Украины. Поэтому Европейский Союз ввел масштабные санкции против российского энергетического сектора и стремится полностью прекратить энергетические отношения с РФ в рамках стратегии REPowerEU.

Германия полностью поддерживает этот курс, в том числе санкции по газопроводам Nord Stream, введенные в рамках 18-го пакета санкций ЕС в июле 2025 года.

США предлагают возобновить транзит российского газа в Европу

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность возобновления поставок российского природного газа в Европу как один из ключевых элементов будущего мирного соглашения по Украине.

По данным The New York Times, американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер озвучили представителям Киева и Брюсселя предложение рассмотреть возможность возобновления работы трубопроводов, по которым ранее осуществлялся транзит российского газа в Европу.

В то же время, в правительстве Германии заявляли, что не планируют возобновлять работу газопроводов "Северный поток" и возвращаться к прежней зависимости от российского газа.

Хотя коалиционное правительство Германии выступает против возобновления работы газопровода, однако партия "Альтернатива для Германии" (AfD), популярность которой значительно выросла, хочет этого.

Также агентство Reuters сообщало, что чиновники США провели переговоры с Россией по привлечению американского инвестора к газопроводам "Северный поток", по которым до вторжения РФ в Украину поставлялся российский газ в Германию.

Ранее в Dilo анализировали, сможет ли победа ультраправых на выборах в Германии вернуть "Газпром" в Европу. Представители АдН открыто обещают избирателям возобновление энергетического партнерства с Кремлем и перезапуск "Северных потоков", что вызвало беспокойство лидеров стран Европейского Союза.