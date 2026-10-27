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Объем переводов через NovaPay за девять месяцев 2026 года вырос более чем на треть
За девять месяцев 2026 года клиенты NovaPay осуществили 388 млн переводов на общую сумму 598,7 млрд грн. По сравнению с январем-сентябрем прошлого года, объем переводов вырос на 36%, а их количество – на 12%.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на пресс-службу компании.
Кроме того, как отмечается в сообщении, за три квартала NovaPay уплатила в бюджеты разных уровней 1,47 млрд грн налогов и сборов. Это на 32% больше, чем за аналогичный период 2025-го, а общие инвестиции компании в поддержку Украины превысили 211 млн грн.
СЕО NovaPay Игорь Приходько связывает рост показателей с развитием финансовых сервисов и увеличением спроса на цифровые финансовые инструменты среди населения и бизнеса.
"Для нас важно не только наращивать объемы сделок, но и постоянно совершенствовать клиентский опыт", – отметил Приходько.
Компания продолжает развивать финансовые услуги для физических лиц и предпринимателей, в частности, через собственное мобильное приложение.
NovaPay входит в группу компаний NOVA, к которой также принадлежит "Новая почта". Финансовый сервис работает на украинском рынке 14 лет, предоставляя услуги онлайн и офлайн в более чем 3600 отделениях по всей стране. Приложение позволяет пользоваться финансовыми услугами как частным клиентам, так и предпринимателям благодаря отдельным профилям для личных и бизнес-потребностей.
Напомним, в марте НБУ отнес NovaPay к пяти важным платежным системам Украины по результатам мониторинга их деятельности в 2025 году.
А в августе Нацбанк расширил список валютных операций, которые может осуществлять ООО "НоваПэй". Компания получила право на осуществление эквайринга платежных инструментов в дополнение к переводам средств без открытия счета.