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Обсяг переказів через NovaPay за дев’ять місяців 2026 року зріс більш ніж на третину
За дев’ять місяців 2026 року клієнти NovaPay здійснили 388 млн переказів на загальну суму 598,7 млрд грн. Порівняно із січнем-вереснем минулого року обсяг переказів зріс на 36%, а їхня кількість – на 12%.
Про це інформує Dilo з посиланням на пресслужбу компанії.
Крім того, як зазначається у повідомленні, за три квартали NovaPay сплатила до бюджетів різних рівнів 1,47 млрд грн податків і зборів. Це на 32% більше, ніж за аналогічний період 2025-го, а спільні інвестиції компанії у підтримку України перевищили 211 млн грн.
СЕО NovaPay Ігор Приходько пов’язує зростання показників із розвитком фінансових сервісів і збільшенням попиту на цифрові фінансові інструменти серед населення та бізнесу.
"Для нас важливо не лише нарощувати обсяги операцій, а й постійно вдосконалювати клієнтський досвід", – зазначив Приходько.
Компанія продовжує розвивати фінансові послуги для фізичних осіб і підприємців, зокрема через власний мобільний застосунок.
NovaPay входить до групи компаній NOVA, до якої також належить "Нова пошта". Фінансовий сервіс працює на українському ринку 14 років, надаючи послуги онлайн та офлайн у понад 3600 відділеннях по всій країні. Застосунок дозволяє користуватися фінансовими послугами як приватним клієнтам, так і підприємцям завдяки окремим профілям для особистих і бізнес-потреб.
Нагадаємо, у березні НБУ відніс NovaPay до п’яти важливих платіжних систем України за результатами моніторингу їхньої діяльності у 2025 році.
А у серпні Нацбанк розширив перелік валютних операцій, які може здійснювати ТОВ "НоваПей". Компанія отримала право на здійснення еквайрингу платіжних інструментів на додаток до переказів коштів без відкриття рахунку.