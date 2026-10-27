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Колишній заступник міністра економіки став топменеджером в компанії співвласника АТБ

Єгор Перелигін
Єгор Перелигін працевлаштувався у BGV Group Management. Фото: facebook.com/yegor.perelygin

Колишній заступник міністра економіки Єгор Перелигін став заступником CEO з питань видобутку й членом ради директорів інвестгрупи BGV Group Management Геннадія Буткевича, співвласника найбільшої торговельної мережі в Україні АТБ.

Як пише Dilo, про це йдеться у повідомленні BGV Group Management.

Зазначається, що Перелигін очолить видобувний напрям групи. Він займатиметься проєктами з видобутку й переробки критичних мінералів та виробництва інших стратегічних матеріалів, побудовою комерційно ефективної бізнес-моделі напряму, структуруванням нових інвестиційних і комерційних угод та залученням капіталу.

Перелигін заявив, що радий приєднатися до команди. Він написав у Facebook, що його посада – це фактично Chief Mining Officer за західною термінологією. Перелигін працюватиме в команді під керівництвом Олександра Наумика, яка серед перших в Україні зрозуміла стратегічну важливість видобутку та переробки критичних мінералів, послідовно інвестувала фінансовий ресурс та експертизу в геологічну розвідку, лабораторну роботу, розробку технологій переробки та оцінку запасів за західними стандартами.

"Планів і завдань багато. Серед них – розбудова та розвиток виробництва й бізнесу у секторі критичних мінералів та інших стратегічних матеріалів, розбудова комерційно-ефективної бізнес-моделі, структурування нових інвестиційних та комерційних угод, залучення капіталу в стратегічні проєкти, розгортання та контроль відповідних операційних процесів та втілення в життя дуже амбітної стратегії", – прокоментував Перелигін.

Що відомо про Єгора Перелигіна

Єгор Перелигін з липня 2025 року до 20 жовтня працював заступником міністра економіки та довкілля.

Перелигін здобув вищу освіту у Франції (ISEG, ISG) та США (St. John's University), має ступінь MBA. До призначення в уряд обіймав керівні посади у банківському секторі, керував компанією "Петро-Консалтінг" (зараз – ТОВ "Європейський літій Україна"), а також у 2021-2025 рр. двічі очолював АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) і вивів його на етап приватизації.

У Мінекономіки Перелигін відповідав за координацію та контроль роботи департаменту залучення інвестицій та взаємодії з міжнародними організаціями, департаменту фінполітики та страхування воєнних ризиків, управління надрокористуванням.

Перелигіна також було делеговано як уповноважену особу до Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови (URIF), а нещодавно на цьому посту його замінила експрем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Про BGV Group Management 

BGV Group Management засновано у 2015 році  співвласником мережі АТБ Геннадієм Буткевичем. Компанія розвиває п'ять основних напрямів діяльності – видобуток, енергетика, девелопмент, ритейл, а також освітньо-спортивний напрям.

BGV Group Management працює у видобувній галузі понад 10 років. За даними компанії, її інвестиції у цей напрям уже перевищили $125 млн. Група розвиває проєкти, пов'язані з графітом, берилієм, цирконієм, титаном, молібденом та рідкісноземельними елементами.

У жовтні стало відомо, що Україно-американський інвестиційний фонд відбудови (URIF) та BGV Group Management створюють спільну платформу для розвитку проєктів із критичних мінералів в Україні. На початковому етапі передбачена можливість інвестицій до $30 млн у програми розвитку окремих проєктів із фокусом на рідкісноземельних елементах, берилії та цирконії.

Автор:
Світлана Манько

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