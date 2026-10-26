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Експрем'єрка Свириденко стала представницею України у спільному фонді зі США у рамках угоди про надра
Уряд відкликав свого уповноваженого в Українсько-американському інвестиційному фонді Єгора Перелигіна. Натомість на цю посаду делегували колишню прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.
Як пише Dilo, про це йдеться в розпорядженні уряду.
Юлія Свириденко, яка після звільнення з уряду очолила бізнес-школу Київської школи економіки (KSE Business School), ще на посаді міністерки економіки працювала над угодою про створення цього фонду.
У медіа вона стала відома як «угода про надра», чи «мінеральна угода», оскільки стосується видобутку корисних копалин на території України. У квітні 2025 року Свириденко підписала її разом із міністром фінансів США Скоттом Бессентом.
Документ передбачав створення спільного Українсько-американського інвестиційного фонду на таких умовах:
- Створюється Інвестиційний фонд відбудови, яким на рівних умовах управляють Україна та США. Жодна сторона не матиме в ньому переваги. Усі рішення приймаються спільно.
- Фонд — це інструмент інвестицій в Україну, а не механізм передачі активів. Усі українські природні ресурси залишаються за Україною.
- Фонд буде наповнюватися Сполученими Штатами та Україною в пропорції 50 на 50. З боку США це будуть грошові внески або нова військова допомога.
- У перші 10 років прибутки фонду не виводяться з України, а реінвестуються в Україну.
- Фонд гарантуватиме комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати". Тобто на продукцію буде гарантований попит.
- Фонд через американське агентство DFC залучатиме американські та європейські новітні технології, що прискорить відновлення та модернізацію України.
- В угоді немає згадок про будь-які боргові зобов’язання України.
- Доходи фонду не оподатковуються США та Україною. Критичні копалини, які експортуються до США, не обкладаються митами, що в нинішніх умовах дає можливості для розвитку торгівлі.
- Угода не суперечить іншим міжнародним зобов’язанням України.
На початку жовтня Українсько-американський інвестиційний фонд схвалив найбільший пакет інвестицій в енергетику, критичні мінерали та технології подвійного призначення на суму понад 60 мільйонів доларів власних коштів.