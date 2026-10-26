Експрем'єрка Свириденко стала представницею України у спільному фонді зі США у рамках угоди про надра

Уряд відкликав свого уповноваженого в Українсько-американському інвестиційному фонді Єгора Перелигіна. Натомість на цю посаду делегували колишню прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Як пише Dilo, про це йдеться в розпорядженні уряду.

Юлія Свириденко, яка після звільнення з уряду очолила бізнес-школу Київської школи економіки (KSE Business School), ще на посаді міністерки економіки працювала над угодою про створення цього фонду.

У медіа вона стала відома як «угода про надра», чи «мінеральна угода», оскільки стосується видобутку корисних копалин на території України. У квітні 2025 року Свириденко підписала її разом із міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

Документ передбачав створення спільного Українсько-американського інвестиційного фонду на таких умовах:

Створюється Інвестиційний фонд відбудови, яким на рівних умовах управляють Україна та США. Жодна сторона не матиме в ньому переваги. Усі рішення приймаються спільно.

Фонд — це інструмент інвестицій в Україну, а не механізм передачі активів. Усі українські природні ресурси залишаються за Україною.

Фонд буде наповнюватися Сполученими Штатами та Україною в пропорції 50 на 50. З боку США це будуть грошові внески або нова військова допомога.

У перші 10 років прибутки фонду не виводяться з України, а реінвестуються в Україну.

Фонд гарантуватиме комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати". Тобто на продукцію буде гарантований попит.

Фонд через американське агентство DFC залучатиме американські та європейські новітні технології, що прискорить відновлення та модернізацію України.

В угоді немає згадок про будь-які боргові зобов’язання України.

Доходи фонду не оподатковуються США та Україною. Критичні копалини, які експортуються до США, не обкладаються митами, що в нинішніх умовах дає можливості для розвитку торгівлі.

Угода не суперечить іншим міжнародним зобов’язанням України.

На початку жовтня Українсько-американський інвестиційний фонд схвалив найбільший пакет інвестицій в енергетику, критичні мінерали та технології подвійного призначення на суму понад 60 мільйонів доларів власних коштів.