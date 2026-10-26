Экс-премьер Свириденко стала представительницей Украины в совместном фонде с США в рамках соглашения о недрах

Правительство отозвало своего уполномоченного в Украинско-американском инвестиционном фонде Егора Перелыгина. На эту должность делегировали бывшую премьер-министр Юлию Свириденко.

Как пишет Dilo, об этом говорится в распоряжении правительства.

Юлия Свириденко, после увольнения из правительства возглавившая бизнес-школу Киевской школы экономики (KSE Business School), еще на должности министерки экономики работала над соглашением о создании этого фонда.

В медиа она стала известна как «соглашение о недрах», или «минеральное соглашение», поскольку касается добычи полезных ископаемых на территории Украины. В апреле 2025 года Свириденко подписала ее вместе с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Документ предусматривал создание совместного украинско-американского инвестиционного фонда на следующих условиях:

Создается Инвестиционный фонд восстановления, которым на равных условиях управляют Украина и США. Ни одна сторона не будет иметь в нем преимущества. Все решения принимаются вместе.

Фонд – это инструмент инвестиций в Украину, а не механизм передачи активов. Все украинские природные ресурсы остаются за Украиной.

Фонд будет наполняться США и Украиной в пропорции 50 на 50. Со стороны США это будут денежные взносы или новая военная помощь.

В первые 10 лет доходы фонда не выводятся из Украины, а реинвестируются в Украину.

Фонд будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или платы". То есть на продукцию будет гарантирован спрос.

Фонд через американское агентство DFC привлечет американские и европейские новейшие технологии, что ускорит восстановление и модернизацию Украины.

В соглашении нет упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины.

Доходы фонда не облагаются США и Украиной. Экспортируемые в США критические ископаемые не облагаются пошлинами, что в нынешних условиях дает возможности для развития торговли.

Соглашение не противоречит другим международным обязательствам Украины.

В начале октября украинско-американский инвестиционный фонд одобрил крупнейший пакет инвестиций в энергетику, критические минералы и технологии двойного назначения на сумму более 60 миллионов долларов собственных средств.