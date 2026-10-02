Украинско-американский фонд одобрил крупнейший пакет инвестиций более чем на $60 млн

Украинско-американский фонд восстановления (URIF) одобрил самый большой пакет инвестиций в энергетику, критические минералы и технологии двойного назначения на сумму более 60 миллионов долларов собственных средств.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минэкономики.

Ожидается, что эти вложения помогут привлечь до одного миллиарда долларов дополнительного капитала от инвесторов для проектов в энергетике, критических минералах и технологиях двойного назначения.

Заместитель министра экономики и окружающей среды Украины Егор Перелыгин отметил, что новые решения призваны диверсифицировать цепи поставок, развернуть промышленные мощности и углубить партнерство между государствами.

Развитие критических ископаемых и энергетики

Совместно с украинской компанией BGV Group Management, Фонд создаст платформу для инвестиций в горные проекты на ранних этапах.

Она будет сосредоточена на месторождениях редкоземельных элементов, урана, бериллия и циркония для расширения добычи и создания новых рабочих мест.

Кроме того, URIF инвестирует в проект распределенной генерации тепла и электроэнергии для общин.

Отдельным направлением стало финансирование совместно с DFC проектом компании ДТЭК по созданию систем накопления электроэнергии мощностью 200 МВт на шести объектах, что обеспечит резервное питание для сотен тысяч домохозяйств.

Справка :

URIF – общий украинско-американский инвестиционный фонд – один из ключевых элементов экономического партнерства между США и Украиной. Фонд объединяет американские и украинские ресурсы, опыт и экспертизу для привлечения частного капитала из США и других партнерских стран и создания стратегических инвестиционных возможностей в Украине для США, их союзников, многосторонних банков развития и частных инвесторов.

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

8 мая парламент поддержал ратификацию этого соглашения, а 12 мая президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры для запуска фонда – нового механизма привлечения инвестиций для восстановления и развития украинской экономики. Ожидается, что первые три проекта удастся реализовать в течение следующих полутора лет.

Первоначальный капитал сформирован из вкладов обеих сторон в равных долях — по $75 млн от США через DFC и от Украины, что составляет $150 млн стартового капитала.

Напомним, в начале января украино-американский инвестиционный фонд восстановления начал прием заявок. Запуск платформы стал первым практическим шагом к началу инвестирования в 2026 г. после подтверждения полной операционной готовности Фонда в декабре.