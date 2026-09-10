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Бывшая премьер-министр Юлия Свириденко возглавила KSE Business School: чем будет заниматься

Юлия Свириденко
Юлия Свириденко возглавила KSE Business School/Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Бывшая глава правительства Юлия Свириденко стала руководителем KSE Business School. На новой должности она будет отвечать за развитие бизнес-образования и адаптацию управленческих программ к условиям войны, технологическим изменениям и глобальной конкуренции.

Как пишет Dilo, об этом говорится в пресс-релизе Киевской школы экономики.

Свириденко возглавляла правительство Украины с июля 2025 по июль 2026 года. До этого четыре года была первой вице-премьер-министром и министром экономики.

Чем будет заниматься

В новой должности Свириденко будет развивать бизнес-образование в условиях технологических изменений и глобальной конкуренции.

"KSE Business School должна готовить руководителей, которые будут создавать следующее поколение технологий, будут строить конкурентные компании и помогать Украине переходить от роли генерирующей инновации страны к стране, которая экспортирует знания, решения и управленческий опыт", — отметила она.

В свою очередь, президент KSE Тимофей Милованов заявил, что война меняет подходы к управлению и технологиям, а украинский бизнес создает новые решения в условиях, где нет готовых моделей.

"Украинский бизнес уже создает и тестирует инновационные управленческие решения в реальных условиях - часто там, где нет готовых учебников или проверенных моделей", - сказал Милованов.

Структура и направления деятельности

KSE Business School готовит управленческие кадры для частного и публичного секторов, объединяя международные методики с практическим опытом работы украинских компаний в условиях войны.

Основанная в 1996 году Киевская школа экономики является мультидисциплинарным образовательным центром. В ее состав входят пять направлений:

  • KSE University с программами бакалавриата, магистратуры и PhD;
  • KSE Graduate Business School с программами MBA, eMBA и профессиональными курсами;
  • KSE ProfTech для подготовки специалистов по техническим направлениям;
  • аналитический центр KSE Institute; благотворительный фонд KSE Foundation.

Заведение является членом международных профильных ассоциаций CEEMAN и EFMD.

Напомним, 14 июля Верховная Рада Украины поддержала заявление об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко. За соответствующее решение проголосовали 258 нардепов.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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