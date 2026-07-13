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Премьер-министр Юлия Свириденко подала заявление об отставке

Юлия Свириденко
Юлия Свириденко / Правительственный портал

13 июля в Верховную Раду поступило заявление об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, парламент планирует рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании в соответствии с установленной процедурой.

"Благодарен Юлии Анатольевне за работу во главе правительства в чрезвычайно сложное для государства время, вклад в укрепление экономики, поддержку людей и продвижение нашей страны на пути в Европейский Союз", - написал Стефанчук.

Как отмечалось ранее, Свириденко может быть назначена послом Украины в США. Временно обязанности премьера, по словам нардепа Ярослава Железняка, будет выполнять Денис Шмигаль как первый вице-премьер-министр.

На должность нового главы правительства рассматривают четыре кандидатуры:

  • Олексій Корецкий;
  • Денис Шмигаль;
  • Михаил Федоров;
  • Игорь Терехов.

Наиболее вероятным кандидатом на этот пост СМИ и отдельные нардепы называют руководителя группы "Нефтегаз" Сергея Корецкого. В 2023 году первым громким успехом Корецкого стала реформа "Укрнафты" и впоследствии это позволило ему пойти на повышение и возглавить "Нафтогаз".

Автор:
Татьяна Ковальчук