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Премьер-министр Юлия Свириденко подала заявление об отставке
13 июля в Верховную Раду поступило заявление об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
По его словам, парламент планирует рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании в соответствии с установленной процедурой.
"Благодарен Юлии Анатольевне за работу во главе правительства в чрезвычайно сложное для государства время, вклад в укрепление экономики, поддержку людей и продвижение нашей страны на пути в Европейский Союз", - написал Стефанчук.
Как отмечалось ранее, Свириденко может быть назначена послом Украины в США. Временно обязанности премьера, по словам нардепа Ярослава Железняка, будет выполнять Денис Шмигаль как первый вице-премьер-министр.
На должность нового главы правительства рассматривают четыре кандидатуры:
- Олексій Корецкий;
- Денис Шмигаль;
- Михаил Федоров;
- Игорь Терехов.
Наиболее вероятным кандидатом на этот пост СМИ и отдельные нардепы называют руководителя группы "Нефтегаз" Сергея Корецкого. В 2023 году первым громким успехом Корецкого стала реформа "Укрнафты" и впоследствии это позволило ему пойти на повышение и возглавить "Нафтогаз".