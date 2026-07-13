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Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко подала заяву про відставку

Юлія Свириденко
Юлія Свириденко / Урядовий портал

13 липня до Верховної Ради України надійшла заява про відставку прем’єр-міністрки України Юлії Свириденко.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За його словами, парламент планує розглянути це питання на найближчому засіданні відповідно до встановленої процедури.

"Вдячний Юлії Анатоліївні за роботу на чолі Уряду у надзвичайно складний для держави час, внесок у зміцнення економіки, підтримку людей і просування нашої країни на шляху до Європейського Союзу", — написав Стефанчук.

Як зазначалося раніше, Свириденко можуть призначити послом України у США. Тимчасово обов’язки прем’єра, за словами нардепа Ярослава Железняка, виконуватиме Денис Шмигаль як перший віцепрем’єр-міністр.

На посаду нового глави уряду наразі розглядають чотири кандидатури:

  • Олексій Корецький;
  • Денис Шмигаль;
  • Михайло Федоров;
  • Ігор Терехов.

Найбільш ймовірним кандидатом на цю посаду ЗМІ та окремі нардепи називають очільника групи "Нафтогаз" Сергія Корецького. У 2023 першим гучним успіхом Корецького стала реформа "Укрнафти" і згодом це дозволило йому піти на підвищення та очолити "Нафтогаз".

Автор:
Тетяна Ковальчук