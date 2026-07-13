Еще один топ-менеджер во власти: кто такой глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, которому прочат должность премьера

После новостей о возможной отставке действующей премьер-министра Юлии Свириденко , наиболее вероятным кандидатом на эту СМИ и отдельные нардепы должность называют главу группы "Нафтогаз" Сергея Корецкого. После многолетнего премьер-министра и действующего первого вице-премьера — энергетики это второй топ-менеджер, возглавляемый украинским правительством при президентстве Владимиром Зеленским.

В 2023 году первым громким успехом Корецкого стала реформа "Укрнафты" и впоследствии это позволило ему пойти на повышение и возглавить "Нафтогаз". Delo.ua разобралось, кто такой господин Корецкий, чем он отличился на предыдущих должностях в государственных предприятиях и какие вызовы могут стоять перед ним на новой работе.

От аналитика к руководителю крупнейшей госкомпании

Сергей Федорович Корецкий родился 14 марта 1978 в Луцке. В 2001 году окончил Луцкий государственный технический университет по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство", а в 2005-м - по специальности "Экономика предприятия" в том же вузе. Позже получил квалификацию по добыче нефти и газа в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа, а в 2019 году прошел программу Executive MBA в Киево-Могилянской бизнес-школе.

В 1997 году начал работать в Группе компаний "Континиум", основанной предпринимателями Игорем Еремеевым и Степаном Ивахивым - сначала в отделе аналитики, с 2007 года возглавил управляющую компанию группы. С 2013 года – генеральный директор сети автозаправочных станций WOG, где занимался разработкой стратегий развития, привлечением финансирования и сопровождением M&A-соглашений; по его инициативе WOG начала развивать кофейни вне заправок.

В октябре 2018 года Корецкий покинул "Континиум" и сосредоточился на своих проектах. В 2019-м основал Idealist Coffee Co. — кофейный бренд полного цикла с сетью кофеен, продукция которого с 2022 года поставляется в поезда Укрзализныци. В конце 2021 года вышел из перечня официальных бенефициаров кофейных компаний. Параллельно, с августа 2019 по ноябрь 2022 года, был соучредителем и председателем правления швейцарского энерготрейдера Centurion Group SA, импортировавшего в Украину нефтепродукты и сжиженный газ.

Как Корецкий перезапустил "Укрнафту"

Ранее "Укрнафта" находилась в орбите Игоря Коломойского и его неформальной группы "Приват", что позволяло этим структурам выкачивать миллиарды гривен из государственных компаний. Но полномасштабная война позволила поставить точку в продолжительной истории раздела активов между Коломойским и государством . В ноябре 2022 г. доля "приватовцев" в "Укрнафте" была передана в управление Министерству обороны и руководителем компании назначили именно Сергея Корецкого.

Состояние компании на момент передачи было кризисным: по результатам работы за октябрь 2022 сформировалась налоговая задолженность 3,1 млрд грн, на счетах оставалось лишь 40 млн грн — при ежемесячных выплатах зарплат на уровне 500 млн грн, а проблемная дебиторская задолженность оценивалась в 30 млрд грн. Чистая прибыль за весь мирный 2021 год была примерно вдвое меньше прибыли, которую компания получила лишь за первый квартал 2023 года (4,3 млрд грн) — то есть ориентировочно 2 млрд грн.

Уже в 2023 году чистая прибыль компании составила 23,6 млрд грн, а в 2024 – 16,38 млрд грн. Добыча нефти и газа в течение двух лет тоже стабильно росла.

Падение прибыли в 2024 году менеджмент объяснял частыми обесточениями добывающих мощностей — по словам Корецкого, отдельные потери суточной добычи достигали 25%.

Параллельно компания обновляла сеть автозаправочных станций Ukrnafta. С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты NAFTAКарта через ООО "Укрнафта-Снаб", а также реализует программу обновления формата станций. По итогам 2023 года национальная сеть насчитывала 537 АЗС, из которых действовали 456. Кроме того под сеть берет в управление арестованные заправки сети АЗС Glusco (связываемой с кумом Путина Виктором Медведчуком), а также заправки сети Shell часть из которой также национализировали.

"Нафтогаз" под обстрелами

28 апреля 2025 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" назначил Корецкого председателем правления группы - его избрали на открытом конкурсе с участием международной рекрутинговой компании из лонг-листа 62 кандидатов. С должности он сам описывал новую нагрузку как "работу 24/7", не покидающую места для личной жизни. Его назначение совпало с окончанием транзита российского газа в ЕС, после чего россияне активизировали атаки на газодобывающую инфраструктуру.

В этих условиях новому главе "Нефтегаза" пришлось искать ресурсы для восстановления поврежденной инфраструктуры и закупки газа до отопительного сезона. Эти задачи остаются актуальными и сейчас: по данным Bloomberg, в октябре 2025 года удары РФ вывели из строя более половины добычи газа в преддверии зимы и не прекращают атаки на инфраструктуру после завершения отопительного сезона .

Вызовы в должности премьера

По словам народного депутата от "Слуги Народа" и члена парламентского комитета по энергетике Анатолия Костюха, на этой неделе вряд ли парламент успеет принять отставку действующего правительства и назначить новый состав.

"Кандидаты на должность чиновников еще не приходили к нам на заседание фракции и не рассказывали нам о своих планах работы в правительстве. Также ожидается, что на заседании фракции мы рассмотрим отчет о проделанной работе действующего премьера. Поэтому, вероятно, мы на этой неделе будем рассматривать отставку", — говорит нардеп.

По его словам, в текущих условиях войны на истощение у исполнительной ветви власти сейчас проблем больше чем когда-либо до этого, ведь накапливается усталость, теряется экономическая инертность и еще множество сверхважных и сложных процессов, обеспечивающих жизнедеятельность нашей страны.

"Хороших решений уже давно нет, даже плохих почти не осталось. Что можно ожидать в такое время от премьера? Хотелось бы чуда. Но, несмотря ни на что, я жду структурированного плана действий нового кабмина. Готов поддержать непопулярные решения, которые со временем принесут положительную тенденцию", — отметил Костюх.

Вероятное назначение Корецкого также прокомментировал бывший глава "Нефтегаза" Андрей Коболев.

"Горжусь тем фактом, что Нафтогаз таки стал кузницей кадров для политических должностей наивысшего уровня. Надеюсь впоследствии увидеть нефтегазовца в должности президента Украины. Вызовы перед Сергеем стоят самые большие, за всю историю этой должности - обеспечить наш выигрыш в Войне в рамках своих полномочий. И я очень надеюсь, и я очень надеюсь, рассказал Коболев.