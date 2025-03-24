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"Укрнафта" сменила руководителя сети АЗК Shell в Украине
Директором компании "Альянс-холдинг", которая контролирует сеть АЗС Shell в Украине и которую в конце ноября прошлого года купил государственный холдинг "Укрнафта" стала Людмила Киндер. Об этом свидетельствуют данные в системе YouControl.
Решение о назначении Киндера на должность руководительницы "Альянс-холдинга" было принято 15 февраля. Она заменила на этом посту венгра Петера Керекдярто. Кроме этого, Киндер с марта 2023 года руководит компанией "Глуско-Ритейл", которая также входит в сферу управления "Укрнафты".
Ранее Киндер также работала в должности директора департамента поддержки и координации работы сети Правэкс Банка.
"Укрнафта" купила 51% у сети АЗК Shell в Украине
Компания "Альянс Холдинг" была создана в 2007 году как совместное предприятие между Shell (51%) и компанией "Альянс Ойл Украина" (49%). Первая тогда взяла на себя управление сетью, а вторая – эксклюзивное снабжение ее нефтепродуктами.
4 октября 2023 года Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд относительно национализации миноритарной доли в "Альянс Холдинге", считая ее связанной с российским бизнесменом, владельцем "Независимой нефтегазовой компании" Эдуардом Худайнатовым, который в 2010 году "2010".
26 января 2024 года ВАКС отклонил запрос , но уже 2 апреля его Апелляционная палата пересмотрела решение в пользу Минюста. Кроме того, по тому же механизму было национализировано 100% ООО "Нефтяная компания "Альянс-Украина".
Зато в Shell настаивали на том, что данные по владению ею 51% "Альянс Холдинга" (через нидерландскую компанию Cicerone Holding) являются неактуальными, поскольку после начала полномасштабной войны для нее в два этапа было выпущено огромное количество новых акций, в результате чего ее доля в "9 Альянс Холдинга". Соответственно, доля другого акционера, представленного мальтийской Todwick Holdings (которую и связывают с Худайнатовым), была размыта, снизившись с 49% до 2,56%.
Украина же выпуски дополнительных акций Cicerone и соответствующие изменения в структуре акционеров "Альянс Холдинга" признавать отказалась, полагая, что получила 49% компании, оставив Shell соответственно 51%. Фонд государственного имущества, ставший совладельцем сети АЗС Shell в Украине, заявлял, что планирует выставить эти 49% на продажу.
В ноябре 2024 года "Укрнафта" заключила с глобальной компанией Shell соглашение о приобретении 51% у ООО "Альянс Холдинг". А уже в январе 2025 Антимонопольный комитет Украины одобрил это соглашение.
Пока же, таким образом, государство фактически сконцентрировало 100% "Альянс Холдинга" — миноритарную долю имеет ФГИ, а мажоритарную — "Укрнафта", контролируемую НАК "Нафтогаз Украины", с миноритарными долями, переданными в ноябре 2022 года в управление Министерства обороны .