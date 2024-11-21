Усиление государства на рынке топлива: чего ждать от продажи Shell "Укрнафте"

Глобальная компания Shell решила выйти из Украины и продать свою долю в сети АЗС "Укрнафте" . Поэтому и так самая большая в Украине сеть, насчитывающая 545 собственных АЗС и управляющая конфискованными 83 АЗС сети Glusco, получит в распоряжение еще 118 автозаправочных комплексов. Это усугубит позиции государственной компании в топливном ритейле, а также конкуренцию на рынке, хотя до монопольного влияния на рынок государству еще далеко.

Выход Shell из Украины фактически закрывает вопрос продажи Фондом госимущества конфискованных 49% ООО "Альянс Холдинг". Именно эта компания владела сетью АЗС Shell в Украине. В начале апреля суд разрешил государству конфисковать 49% "Альянс Холдинга" из-за связи сети с российским олигархом и бывшим топ-менеджером "Роснефти" Эдуардом Худайнатовым. Глобальная Shell отвергала такие обвинения и настаивала на том, что доля россиян была выкуплена еще в 2022 году. Фонд государственного имущества решил выставить конфискованную долю на приватизацию, но эксперты и участники рынка скептически отнеслись к перспективам продажи этого актива.

В конце концов, глобальная Shell решила закрыть свой бизнес в Украине и долю в 51% государству в лице "Укрнафты". После того, как Антимонопольный комитет одобрит соглашение "Укрнафта" сможет управлять заправками, как полноценный владелец. Пока не понятно изменятся ли в ФГИУ планы по приватизации ранее конфискованных 49%, но имеющихся в наличии контрольный пакет уже позволяет "Укрнафте" провести ребрендинг АЗС, что они и планируют сделать до конца года.

Самая большая сделка на рынке горючего

В "Укрнафте" отказались комментировать Delo.ua сумму сделки, сославшись на коммерческую тайну. Однако по оценке директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна цена 51% "Альянс Холдинга" может составить $40-50 млн, при этом сама компания заявляла, что с 2007 года вложила в развитие украинского бизнеса более $460 млн долларов. Куюн считает, что поскольку "Укрнафта" будет единолично принимать решения в приобретенной сети покупка конфискованных 49%, а если ФГИ все же решит выставить долю в 49% на приватизацию у потенциальных покупателей не будет шансов на участие в управлении компанией. Хотя для самой "Укрнафты" вопрос выкупа контрольного пакета не принципиален, поскольку компания уже и так контролирует сеть АЗС.

Думаю, что "Укрнафта" предложит ФГИУ символическую цену, но не больше. Около $10 млн, еще $25-40 млн уйдет на ребрендинг. В результате за $70-100 млн "Укрнафта" получит около 120 современных комплексов. Это очень хорошая цена. Окупаемость может составлять до 5 лет. "Укрнафта" уже заявила, что привлечет кредитные средства (банки стоят в очереди), то есть финансы компании вообще не испытывают дискомфорта Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95"

При этом аналитик консалтинговой компании "Нафторинок" Александр Сиренко говорит, что сотрудничество с "Укрнафтой" будет для потенциального миноритария выгоднее сотрудничества с глобальной Shell, поскольку "Укрнафта" активно развивает свою сеть и работает на Украинском рынке успешнее, чем работала Shell. Миноритарный пакет сети АЗС может заинтересовать не только участников рынка, но и не профильных инвесторов, которые хотели бы получать пассивный доход в виде дивидендов от государственной компании.

Министерство топлива

Все опрошенные Delo.ua эксперты и участники рынка уверены, что соглашение позволит "Укрнафте" существенно усилить позиции на рынке топливного ритейла. По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, украинские власти взяли курс на усиление влияния на рынок горючего, взяв за модель польский опыт.

По его словам, украинские власти взяли за основу польскую модель рынка и начали передавать "Укрнафте" конфискованные сети. Таким образом, "Укрнафта" может стать украинским аналогом польской компании Orlen, которая фактически является монополистом на польском рынке горючего.

Дело идет к созданию госмонополиста на рынке горючего, что будет диктовать условия на рынке. В Польше на последних выборах партия власти заставила Orlen снизить цены и крупнейший оператор АЗС месяц работал в убыток. Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

Польская компания Orlen является крупнейшим игроком на польском рынке. Доля Orlen на польском рынке топливного ритейла составляет около 40%, компания также имеет свои мощности по добыче и переработке нефти, а также контролирует мощности по хранению нефтепродуктов. Это позволяет Orlen диктовать на рынке условия и позволило польским властям, которые контролируют 49,9% акций компании, манипулировать рынком, снизив цены на топливо перед выборами.

Сиренко говорит, что усиление позиций "Укрнафты" на рынке происходит на фоне возможного сокращения числа АЗС в Украине из-за повышения налогов. Хотя президент пока еще не подписал соответствующий закон, рынок уже начал к нему готовиться. При этом, по словам эксперта "Укрнафта" не остановится на покупке Shell и будет наращивать количество АЗС, тогда как общее количество горючего может сократиться.

На фоне роста роли государства на рынке горючего может расти и соблазн власти использовать рыночную власть как рычаг влияния на электорат, так же как это делали их польские или венгерские коллеги, снижавшие стоимость топлива для населения на 40%, чтобы задобрить свой электорат. Тем более что попытки регулировать цены на топливо уже были, когда в 2021 году правительство вводило регулирование цен на топливо. Сиренко считает, что подобный сценарий достаточно вероятен.

Пока команда руководителей "Укрнафты" охарактеризовала себя как коммерсанты, но в перспективе они могут ввести на рынке топлива "цены для населения" по аналогии с более дешевыми ценами на газ Александр Сиренко Аналитик консалтинговой компании "Нафторинок"

Куюн отмечает, что государственные компании нередко используются в качестве инструмента политического влияния, однако отмечает, что по сравнению с польской Orlen доля рынка "Укрнафты" остается относительно небольшой — вместе с купленными АЗС Shell компания будет контролировать всего 10% от общего количества заправок в Украине. Эксперт говорит, что для установления контроля над рынком "Укрнафты" нужно увеличить количество АЗС втрое, что будет достаточно сложно и дорого для государственной компании. Хотя менеджмент компании и заинтересованный в развитии сети АЗС приоритет для инвестиций – развитие добычи нефти и газа.

Я не думаю, что они пойдут по наращиванию станций. Это дорого. Возможно, они будут локально докупать объекты в регионах, чтобы покрыть географию. Но компания очень укрепится и сможет на действующей сети продавать достаточно большие объемы. Сергей Куюн Директор консалтинговой компании "А-95"

Поэтому в отличие от газового рынка, где "Нафтогаз" контролирует большую часть добычи газа, а также почти весь рынок продажи газа населению, рынок розничной торговли нефтепродуктами будет оставаться достаточно конкурентным. Однако цены на топливо всегда были электорально чувствительным вопросом, а топливный ритейл достаточно выгодным бизнесом. Поэтому неудивительно, что государство, в котором власть строит вертикаль и превращается в маркетмейкера топливного рынка.