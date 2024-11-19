"Укрнафта" купила 51% в сети АЗК Shell в Украине

"Укрнафта" заключила с международной компанией Shell сделку о приобретении 51% в ООО "Альянс Холдинг". Об этом говорится в сообщениях самой "Укрнафты" и группы "Нафтогаз", частью которой она является.

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Отмечается, что в ближайшие дни "Укрнафта" совместно с Shell обратится в Антимонопольный комитет за разрешением на концентрацию, что является обязательным условием для завершения сделки. После этого госкомпания сможет полноценно приобрести все права и обязанности акционера.

Оценку сделки провел международный инвестиционно-банковский советник Rothschild & Co, а за правовую сторону вопроса отвечает ведущая юридическая фирма Sayenko Kharenko. Аудитором выступила KPMG.

"Наблюдательный совет "Укрнафты" согласовал решение, поскольку приобретение бизнеса, который в течение 15 лет возглавляла авторитетная международная группа, обеспечит "Укрнафте" расширение сети автозаправочных станций и доли рынка, соответствующей стратегии развития компании", – отметил ее глава Сергей Корецкий.

Провести ребрендинг всех АЗК она планирует в течение года. В "Укрнафте" также заверили, что условия существующих договоров В2В будут выполняться в полном объеме, а персонал компании – 1550 работников на АЗК и в головном офисе – будет сохранен.

Фото: Нафтогаз Фото: Нафтогаз Фото: Нафтогаз Фото: Нафтогаз

Shell сейчас имеет 118 работающих автозаправочных комплексов, расположенных преимущественно в благоприятных зонах с интенсивным трафиком. По этому показателю она занимает в Украине седьмое место.

В свою очередь "Укрнафта" в марте 2024 года вступила в управление активами арестованной ранее сети АЗС Glusco. Уже под брендом Ukrnafta работают 85 АЗК этой сети, в том числе 35 в Киеве. Кроме них, "Укрнафта" сейчас оперирует 462 собственными станциями.

Национализация миноритарной доли в АЗС Shell

Напомним, что "Альянс Холдинг" был создан в 2007 году как совместное предприятие между Shell (51%) и компанией "Альянс Ойл Украина" (49%). Первая тогда взяла на себя управление сетью, а вторая – эксклюзивное снабжение ее нефтепродуктами.

4 октября 2023 года Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд относительно национализации миноритарной доли в "Альянс Холдинге", считая ее связанной с российским бизнесменом, владельцем "Независимой нефтегазовой компании" Эдуардом Худайнатовым, который в 2010-2012 годах возглавлял "Роснефть".

26 января ВАКС отклонил запрос, но уже 2 апреля его Апелляционная палата пересмотрела решение уже в пользу Минюста. Кроме того, по тому же механизму было национализировано 100% ООО "Нефтяная компания "Альянс-Украина".

В то же время в Shell настаивали на том, что данные о владении ею 51% "Альянс Холдинга" (через нидерландскую компанию Cicerone Holding) неактуальны, поскольку после начала полномасштабной войны для нее в два этапа было выпущено огромное количество новых акций, в результате чего ее доля в "Альянс Холдинга" увеличилась с 51% аж до 97,44%. Соответственно, доля другого акционера, представленного мальтийской Todwick Holdings (которую и связывают с Худайнатовым), упала с 49% до 2,56%.

Украина же выпуски дополнительных акций Cicerone и соответствующие изменения в структуре акционеров "Альянс Холдинга" признавать отказалась, полагая, что получила 49% компании, оставив Shell 51%. Фонд государственного имущества, таким образом ставший совладельцем сети АЗС Shell в Украине, заявлял, что планирует выставить эти 49% на продажу.

Впрочем, сейчас государство, учитывая нынешнюю сделку, фактически сконцентрировало 100% "Альянс Холдинга". Однако отметим, что сама Shell сделку с "Укрнафтой" пока не комментировала и, соответственно, свою юридическую позицию по этому поводу не уточняла.