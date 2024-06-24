Готовит к продаже: Фонд госимущества завершил национализацию компании "Альянс-Украина"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) завершил процесс регистрации права собственности государства на 100% долю в уставном капитале ООО "Нефтяная компания "Альянс-Украина".

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Об этом написал глава ФГИУ Виталий Коваль.

Активы компании оцениваются более чем в 450 миллионов гривен. Следующим этапом станет подготовка нефтетрейдера к продаже.

"Фонд государственного имущества завершил процесс регистрации права собственности государства на 100% доли в уставном капитале ООО Нефтяная компания "Альянс-Украина". Следующий этап – подготовить нефтетрейдера, активы которого оцениваются более чем в 450 млн грн, к продаже. Национализированную компанию передали Фонду госимущества после соответствующего решения ВАКС", - сообщил Коваль.

По сообщению Коваля, в настоящее время в управлении ФГИУ находятся 788 активов 49 подсанкционных групп и лиц и фонд активно работает над их реализацией.

Средства, вырученные от продажи такого имущества, будут направляться в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии для финансирования проектов восстановления Украины.

Передача национализированной компании Фонда госимущества прошла по решению Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).

Продажа конфискованных активов

Фонд госимущества хочет продать конфискованную долю сети АЗС Shell. Однако это трудно будет сделать, пока глобальная компания Shell считает конфискацию активов незаконной и судится с украинскими властями. К тому же, Арест касается не всей сети АЗС, а лишь части акций компании владельца сети. Поэтому, чтобы управлять компанией сторонам, придется искать компромисс.

Фонд государственного имущества в апреле получил в управление 49% сети автозаправочных станций Shell в Украине. Эту часть суд конфисковал по представлению Министерства юстиции из-за того, что сеть была связана с российским олигархом и бывшим топменеджером "Роснефти" Эдуардом Худайнатовым.

Вскоре после передачи в управление в ФГИУ заявили о намерении продать этот актив на открытом аукционе . А 22 мая глава ФГИУ Виталий Коваль заявил, что активом заинтересовались не только украинские, но и зарубежные компании . Однако он был бы рад, если бы арестованную долю выкупила глобальная Shell.

Однако в глобальной Shell не соглашаются с арестом части активов и продолжают судиться с украинскими властями за арестованные активы. И судебное дело может затянуться на годы.

В Shell уверяют, что владеют 97% акциями

В то же время в Shell настаивают на том, что данные по владению ею 51% "Альянс Холдинга" через Cicerone неактуальны, поскольку после начала полномасштабной войны последняя выпустила для Shell огромное количество новых акций, из-за чего ее доля увеличилась вплоть до 97,44%.

"Shell управляет своим ритейл-бизнесом в Украине через совместную холдинговую компанию, зарегистрированную в Нидерландах. В настоящее время Shell владеет 97,44% акций этой компании. Согласно законодательству Нидерландов и на основе решений суда Нидерландов количество акций, которыми владеет Shell, выросло благодаря денежным вливаниям Shell в украинский бизнес, чего не произошло со стороны другого партнера по холдингу. Такие действия были необходимы для обеспечения дальнейшего функционирования бизнеса", - отметили в компании.

Так, по решению Палаты по предпринимательству Апелляционного суда Амстердама, 22 декабря 2022 года Shell и Cicerone заключили соглашение, по которому Cicerone выпустила для Shell 62,2 тысячи новых акций общей стоимостью 12,7 миллиона долларов, в результате чего доля Shell выросла с 51 % до 71,03%, а другого акционера, представленного мальтийской Todwick Holdings (которую и связывают с Худайнатовым), - упала с 49% до 28,97%.

21 июня 2023 г. указанная судебная палата позволила выпустить для Shell еще сразу 1,57 миллиона акций Cicerone, против чего выступала Todwick. В результате этого доля Shell выросла до 97,44%, а Todwick – упала до 2,56%.

Соответственно, в Shell возмущаются, что Украина этих решений фактически не признает, и считают действия властей необоснованным присвоением Украиной иностранных инвестиций и активов, противоречащим международному праву, защищающему инвесторов.

"Shell была прозрачна в дискуссиях с представителями правительства Украины, включая Офис президента, на протяжении всего процесса, осуществленного под наблюдением голландского суда, в результате которого были выпущены дополнительные акции в пользу Shell... После многих неприятных недель судебных слушаний мы крайне разочарованы решением Апелляционной палаты ВАКС", - заявили в компании.