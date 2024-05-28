Верховный суд отказался от пересмотра частичной национализации сети АЗС Shell

Кассационный административный суд в составе Верховного суда отказался пересмотреть частичную национализацию украинских заправок Shell. Кассационная жалоба на взыскание в доход государства части россиянина Худайнатова в сети АЗС Shell была возвращена без рассмотрения.

Об этом стало известно из судебного реестра, передает Liga.net.

Напомним, в начале апреля апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда взыскала в доход государства 49% доли в уставном капитале ООО "Альянс Холдинг" пропорционально доле подсанкционного российского олигарха Эдуарда Худайнатова.

Shell как бенефициар ООО "Альянс Холдинг" не согласился с решением суда, потому что после начала полномасштабной войны часть Худайнатова в Cicerone Holding BV (единственный номинальный владелец ООО "Альянс Холдинг") размыли с 49% до 2,56%.

Позиция Shell не убедила апелляционную палату ВАКС и приняла решение в пользу государства.

Не согласившись с обжалованным судебным решением, представитель Cicerone Holding BV обратился в Верховный суд с кассационной жалобой.

Суд указал, что статья 283-1 Кодекса административного судопроизводства не предусматривает возможности обжалования решений апелляционной палаты ВАКС по делам о применении санкций и отказал в открытии кассационного производства.

Напомним, 19 апреля Фонд госимущества Украины получил в управление 49% доли ООО "Альянс Холдинг ", управляющей автозаправочной компанией и принадлежавшей россиянину Эдуарду Худайнатову.

Впоследствии в ФГИ рассказали, что планируют выставить национализированную долю сети АЗС Shell на открытый аукцион после снятия ареста с активов и определения стартовой цены.

Дело о национализации АЗС Shell

Напомним, 2 апреля Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу Министерства юстиции Украины о взыскании в доход государства украинских активов Худайнатова в виде 49% ООО "Альянс Холдинг", управляющего АЗС Shell.

Было определено, что это решение должно быть выполнено путем регистрации изменений в долях уставного капитала: 49% - за Украиной, 51% - за компанией Shell, которая должна обратиться к государственному регистратору.

"Альянс Холдинг" владеет сетью автозаправочных станций Shell в Украине (она насчитывает 131 АЗС). Компания была создана в 2007 году как совместное предприятие между Shell (51%) и "Альянс Ойл Украина" (49%). Первая взяла на себя управление сетью, а вторая – эксклюзивное обеспечение ее нефтепродуктами. Формально ООО "Альянс Холдинг", как свидетельствуют данные из госреестра юрлиц, на 100% принадлежит нидерландской Cicerone Holding, контрольным пакетом акций которой уже владеет Shell.

Напомним, что Министерство юстиции подало иск в ВАКС еще 4 октября 2023 года. 26 января ВАКС частично удовлетворил требования Министерства юстиции по конфискации активов Худайнатова в пользу государства. Тогда суд поддержал изъятие 100% у ООО "НК Альянс-Украина", но отклонил запрос на конфискацию 49% ООО "Альянс Холдинг".

По словам собеседника Forbes в Минюсте, суд согласился с аргументом, что Shell размыла долю компании Худайнатова уже после попадания под санкции. "Произошло нарушение публичного порядка Украины и размытие части подсанкционного лица в обход санкций", - говорит собеседник.

В Shell уверяют, что владеют 97% акциями

Однако в Shell настаивают на том, что данные о владении ею 51% "Альянс Холдинга" через Cicerone неактуальны, поскольку после начала полномасштабной войны последняя выпустила для Shell огромное количество новых акций, из-за чего ее доля увеличилась вплоть до 97,44%.

"Shell управляет своим ритейл-бизнесом в Украине через совместную холдинговую компанию, зарегистрированную в Нидерландах. В настоящее время Shell владеет 97,44% акций этой компании. Согласно законодательству Нидерландов и на основе решений суда Нидерландов количество акций, которыми владеет Shell, выросло благодаря денежным вливаниям Shell в украинский бизнес, чего не произошло со стороны другого партнера по холдингу. Такие действия были необходимы для обеспечения дальнейшего функционирования бизнеса", - отметили в компании.

Так, по решению Палаты по предпринимательству Апелляционного суда Амстердама, 22 декабря 2022 года Shell и Cicerone заключили соглашение, по которому Cicerone выпустила для Shell 62,2 тысячи новых акций общей стоимостью 12,7 миллиона долларов, в результате чего доля Shell выросла с 51 % до 71,03%, а другого акционера, представленного мальтийской Todwick Holdings (которую и связывают с Худайнатовым), - упала с 49% до 28,97%.

21 июня 2023 г. указанная судебная палата позволила выпустить для Shell еще сразу 1,57 миллиона акций Cicerone, против чего выступала Todwick. В результате этого доля Shell выросла до 97,44%, а Todwick – упала до 2,56%.

Соответственно, в Shell возмущаются, что Украина этих решений фактически не признает, и считают действия властей необоснованным присвоением Украиной иностранных инвестиций и активов, противоречащим международному праву, защищающему инвесторов.

"Shell была прозрачна в дискуссиях с представителями правительства Украины, включая Офис президента, на протяжении всего процесса, осуществленного под наблюдением голландского суда, в результате которого были выпущены дополнительные акции в пользу Shell... После многих неприятных недель судебных слушаний мы крайне разочарованы решением Апелляционной палаты ВАКС", - заявили в компании.

Кто такой Худайнатов

Худайнатов работал в первой президентской предвыборной кампании Путина в 2000 году. Он руководил ею в Тюменской области, где с 1997 года являлся депутатом областной думы.

Он является доверенным лицом Владимира Путина и известен, в частности тем, что именно на него были записаны яхты Amadea олигарха Сулеймана Керимова и "Шехерезада" российского диктатора Путина.

Худайнатов является владельцем российского ОАО "Независимая нефтегазовая компания" и бывшим первым вице-президентом, заместителем председателя правления и членом совета директоров российской нефтяной компании "Роснефть".

Отметим, что санкции против Худайнатова Украина были введены 19 октября 2022 года. Кроме того, с 14 марта этого года он находится под санкциями Европейского союза, с 19 мая – Канады, а еще с 10 июня 2022 года – Швейцарии.

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