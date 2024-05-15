Украина конфисковала два самолета Ан-148, принадлежавших подразделению "Ростеха"

Высший антикоррупционный суд 15 мая удовлетворил иск Министерства юстиции к компании "Ильюшин Финанс Ко." о взыскании в доход государства двух среднемагистральных пассажирских самолетов Ан-148-100Е. Об этом говорится в сообщении Минюста.

"Ильюшин Финанс Ко." является специализированной компанией, входящей в состав российской государственной корпорации "Ростех" и отвечающей за функциональное направление в сфере лизинга, управления обслуживания и продаж самолетов, изготовленных на российских авиационных заводах.

Как отмечают в украинском министерстве, ИФК занимает в составе "Ростеха" свою нишу, обеспечивающую функционирование стратегически важной для РФ отрасли авиаперевозок в условиях ее переориентации на самолеты отечественного производства.

"ИФК, как передовой лизингодатель, играет существенную роль в поддержке авиационной отрасли и, как следствие, способствует высшему политическому руководству РФ в противодействии санкционным ограничениям, которые были применены в РФ из-за развязывания агрессивной войны против Украины", - отмечают в ведомстве.

Согласно позиции Минюста, как до начала, так и во время полномасштабного вторжения компания системно сотрудничает с высшим политическим руководством России и принимает участие в материально-техническом обеспечении вооруженной агрессии путем поставки самолетов и комплектующих в пользу силовых ведомств и структурных подразделений Министерства обороны России.

Как уточнила на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции Инна Богатых, конфискованные самолеты находятся на территории Украины. Она также поблагодарила Службу безопасности Украины за предоставленную доказательную базу, позволившую принять указанное решение.

"Из интересного - это один из двух процессов, где кроме представителя, принимает участие лично подсанкционное лицо. Онлайн, правда, через видеоконференцию. А жаль", - добавила она.

Судьба "сибирских" Ан-148

Отметим, что с 2012 и до декабря 2020 года эти самолеты с бортовыми номерами RA-61711 (ныне UR-CTC) и RA-61714 (ныне UR-CTF) эксплуатировала российская авиакомпания "Ангара" (Иркутск). Впрочем, впоследствии, в 2021 году она вернула их вместе с еще одним самолетом Ан-148 RA-61713 лизингодателю в лице ИФК.

Сообщалось, что перевозчик пошел на это из-за тяжелой ситуации со снабжением компонентов и технической поддержкой и, соответственно, невозможности поддерживать летную пригодность воздушных судов украинского производства.

Всего же у "Ангары" было пять Ан-148, из которых еще два (RA-61709 и RA-61710) она взяла в 2014 году в аренду у компании "Сбербанк Лизинг". Благодаря запчастям из них "Ангари", которая их наконец выкупила из аренды, удалось восстановить пригодность самолетов в собственности ИФК и вернуть их, оставив себе два судна в непригодном состоянии.

ИФК, в свою очередь, сразу продала два возвращенных самолета кипрской компании Cyprus Aircraft Leasing 2 (CAL2), которая, в свою очередь, отдала их в лизинг украинскому перевозчику Air Ocean Airline, который базировался в аэропорту "Киев" ("Жуляны"). Третий (RA-61713), как сообщалось, перегнали в Воронеж, где до февраля 2024 года была зарегистрирована ИФК (ныне она сменила место регистрации на Ульяновск).

Отметим, что Air Ocean Airline была зарегистрирована в сентябре 2020 года, но полеты начала только осенью 2021-го (с рейсов Киев – Николаев). Других самолетов, кроме упомянутых двух Ан-148, у нее не было.

В январе 2022 года компания приостановила полеты, планируя возобновить их весной, но так и не возобновила их из-за полномасштабного российского вторжения и соответствующего запрета пассажирских полетов в Украине.

В августе 2023 года Air Ocean Airline заявляла, что готова возобновить полеты из аэропорта Ужгорода, если это будет признано безопасным. Этот аэропорт, напомним, расположен вплотную к границе со Словакией.

Отметим, что "Ильюшин Финанс Ко." находится под санкциями Украины с 19 октября 2022 года. Впрочем, 7 декабря 2023 года она попала и в новый пакет санкций с измененным списком ограничений относительно себя (в частности, была добавлена блокировка активов). Данное решение будет действовать пять лет.

Однако такой вид санкций как взыскание активов в доход государства, в отличие от других, вводимых через решение Совета национальной безопасности и обороны и указ президента, требует именно решения ВАКС по иску Минюста. С таким иском относительно двух Ан-148 тот обратился 28 декабря 2023 года.

Таким образом, решение о конфискации самолетов фактически было принято в отношении юрлица, которому они не принадлежали еще с 2021 года. Напомним также, что недавно ВАКС принял другое решение о конфискации активов, из которого следует непризнание Украиной изменения структуры их собственности в последние годы.

Речь идет о доле в компании "Альянс Холдинг", управляющей сетью АЗС Shell в Украине. Размер конфискованной доли, которую связывают с российским бизнесменом Эдуардом Худайнатовым, Украина рассматривает как 49%, несмотря на то, что в 2022 году она была "размыта" до всего лишь 2,56%.

Соответственно, Shell, настаивающая на владении 97,44%, считает это решение необоснованным присвоением Украиной иностранных инвестиций, которое противоречит международному праву. Конфискованную же как 49% долю ныне планируется выставить на аукцион.

Напомним также, что в июле 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о решении ВАКС отобрать самолет Ан-140, который находился на балансе московского "Авиационного комплекса имени Ильюшина" и до полномасштабной войны был передан госпредприятию "Антонов" для технических настроек, испытаний и дальнейшего возвращения в РФ.