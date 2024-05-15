Україна конфіскувала два літаки Ан-148, що належали підрозділу "Ростеху"

Вищий антикорупційний суд 15 травня задовольнив позов Міністерства юстиції до компанії "Ільюшин Фінанс Ко." про стягнення в дохід держави двох середньомагістральних пасажирських літаків Ан-148-100Е. Про це йдеться у повідомленні Мін'юсту.

"Ільюшин Фінанс Ко." є спеціалізованою компанією, що входить до складу російської державної корпорації "Ростех" та відповідає за функціональний напрямок в сфері лізингу, управління обслуговування та продажу літаків, виготовлених на російських авіаційних заводах.

Як зазначають в українському міністерстві, ІФК займає в складі "Ростеху" свою нішу, що загалом забезпечує функціонування стратегічно важливої для РФ галузі авіаперевезень в умовах її переорієнтації на літаки вітчизняного виробництва.

"ІФК, як передовий лізингодавець, відіграє суттєву роль в підтримці авіаційної галузі та, як наслідок, сприяє вищому політичному керівництву РФ в протидії санкційним обмеженням, які були застосовані до РФ через розв’язання агресивної війни проти України", - зазначають у відомстві.

Згідно позиції Мін'юсту, як до початку, так і під час повномасштабного вторгнення компанія системно співпрацює з вищим політичним керівництвом Росії та приймає участь в матеріально-технічному забезпеченні збройної агресії шляхом постачання літаків та комплектуючих на користь силових відомств та структурних підрозділів Міністерства оборони Росії.

Як уточнила на своїй сторінці у Facebook заступниця міністра юстиції Інна Богатих, конфісковані літаки знаходяться на території України. Вона також подякувала Службі безпеки України за надану доказову базу, що дозволила ухвалити зазначене рішення.

"Із цікавого - це один із двох процесів, де, крім представника, приймає участь особисто підсанкційна особа. Онлайн, правда, через відеоконференцію. А шкода", - додала вона.

Доля "сибірських" Ан-148

Зазначимо, що з 2012 і до грудня 2020 року зазначені літаки з бортовими номерами RA-61711 (нині UR-CTC) та RA-61714 (нині UR-CTF) експлуатувала російська авіакомпанія "Ангара" (Іркутськ). Втім, згодом, у 2021 році вона повернула їх разом з ще одним літаком Ан-148 RA-61713 лізингодавцю в особі ІФК.

Повідомлялося, що перевізник пішов на це через важку ситуацію з постачанням компонентів та технічною підтримкою і, відповідно, неможливість підтримувати льотну придатність повітряних суден українського виробництва.

Всього ж "Ангара" мала п'ять Ан-148, з яких ще два (RA-61709 і RA-61710) взяла в 2014 році в оренду у компанії "Сбербанк Лізинг". Завдяки запчастинам з них "Ангарі", яка їх зрештою викупила з оренди, вдалося відновити придатність літаків у власності ІФК і повернути їх, залишивши собі два судна в непридатному стані.

ІФК, в свою чергу, відразу продала два повернуті літаки кіпрській компанії Cyprus Aircraft Leasing 2 (CAL2), яка, в свою чергу, надала їх у лізинг українському перевізнику Air Ocean Airline, що базувався в аеропорту "Київ" ("Жуляни"). Третій (RA-61713), як повідомлялося, перегнали у Вороніж, де до лютого 2024 року була зареєстрована ІФК (нині вона змінила місце реєстрації на Ульяновськ).

Зазначимо, що Air Ocean Airline була зареєстрована у вересні 2020 року, але польоти почала лише восени 2021-го (з рейсів Київ - Миколаїв). Інших літаків, окрім згаданих двох Ан-148, вона не мала.

У січні 2022 року компанія призупинила польоти, плануючи відновити їх весною, але так і не відновлювала їх через повномасштабне російське вторгнення і відповідну заборону пасажирських польотів в Україні.

У серпні 2023 року Air Ocean Airline заявляла, що готова відновити польоти з аеропорту Ужгорода, якщо це буде визнано безпечним. Цей аеропорт, нагадаємо, розташовано впритул до кордону зі Словаччиною.

Зазначимо, що "Ільюшин Фінанс Ко." знаходиться під санкціями України з 19 жовтня 2022 року. Втім, 7 грудня 2023 року вона потрапила у новий пакет санкцій з дещо зміненим списком обмежень щодо себе (зокрема, було додано блокування активів). Діятиме це рішення п'ять років.

Однак такий вид санкцій як стягнення активів у дохід держави, на відміну від інших, що запроваджуються через рішення Ради національної безпеки та оборони і указ президента, потребує саме рішення ВАКС за позовом Мін'юсту. Із таким позовом щодо двох Ан-148 той звернувся 28 грудня 2023 року.

Таким чином, рішення про конфіскацію літаків було фактично ухвалено щодо юрособи, якій вони не належали ще з 2021 року. Нагадаємо, що нещодавно ВАКС ухвалив інше рішення про конфіскацію активів, з якого випливає невизнання Україною зміни структури їх власності в останні роки.

Йдеться про частку у компанії "Альянс Холдинг", що керує мережею АЗС Shell в Україні. Розмір конфіскованої частки, яку пов'язують з російським бізнесменом Едуардом Худайнатовим, Україна розглядає як 49% попри те, що в 2022 році вона була "розмита" до всього лише 2,56%.

Відповідно, Shell, що наполягає на володінні 97,44% вважає це рішення необґрунтованим привласненням Україною іноземних інвестицій, яке суперечить міжнародному праву. Втім, конфісковану як 49% частку наразі вже планується виставити на аукціон.

Нагадаємо також, що в липні 2023 року Служба безпеки України повідомила про рішення ВАКС відібрати літак Ан-140, що перебував на балансі московського "Авіаційного комплексу імені Ільюшина" і до повномасштабної війни був переданий держпідприємству "Антонов" для технічних налаштувань, випробувань і подальшого повернення до РФ.